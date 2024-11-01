雲端發票重複中獎 卓榮泰：徹底檢討防範

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（中央社記者林敬殷台北1日電）財政部抽獎宣導活動發生4人重複中大獎爭議，行政院長卓榮泰今天表示，財政部已有初步掌握，無論查出來結果如何，行政院都會要求財政部徹底檢討防範，這件事不應該發生。

卓榮泰上午率同相關部會首長赴立院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過」，並備質詢。

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有4人重複中獎，引發爭議。

國民黨立委洪孟楷質詢時，批評行政院編列114年度中央政府總預算案，有6個部會的宣傳費超過新台幣1億元以上，內政部用2.6億元用來宣傳打詐，但國人納悶的是，錙銖必較的財政部、國稅局卻發生這種事，究竟是什麼原因。

卓榮泰說，財政部已有初步掌握，而且立法院也要求財政部1週內提出完整的說明。

財政部長莊翠雲表示，財政部已經協同法務部調查局一起調查，重複獲獎的人不是國稅局，不是財政部所屬，也不是承包廠商，這是可以確定的，至於還有沒有問題，已經在進一步釐清，1週內會有報告出來。

洪孟楷說，人民漏報1塊錢都要錙銖必較的財政部或國稅單位，竟發生這種事情，發生一次都比政府編列100億元打詐預算效果還強烈。

卓榮泰表示，這件事情不應該發生，查出來無論結果如何、責任如何，行政院一定會要求財政部徹底檢討防範。（編輯：翟思嘉）1131101