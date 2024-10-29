立委籲依托咪酯改列二級毒品 法務部：待毒審會討論

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（中央社記者王揚宇台北29日電）依托咪酯濫用問題頻傳，甚至有不肖業者添加到電子煙，俗稱喪屍煙彈。民進黨立委李坤城、吳琪銘、陳秀寳今天呼籲，政府應盡速將依托咪酯改列二級毒品，對於電子煙非法流竄情形也要加強查緝。法務部指出，若毒品審議委員會討論確立，法務部將以最快速度進行後續行政程序。

依托咪酯在台灣原本僅視作管制藥物，是一種超短效靜脈麻醉藥物，常用於手術麻醉，需要專業醫師控制劑量，但因台灣非法添加依托咪酯（Etomidate）的電子煙濫用問題日益嚴重，行政院今年8月公告列為三級毒品。

李坤城、吳琪銘、陳秀寳今天在立法院召開記者會，要求政府盡速將依托咪酯改列二級毒品，也要提升預警系統層級、反毒教育與時俱進，並且對於電子煙非法流竄情形加強查緝、積極處理依托咪酯原料走私等，全面防止毒害肆虐。

李坤城說，針對不肖業者濫用網路違法販賣電子煙行徑，衛生福利部要與數位發展部應共同研議相關封網措施，關務署也應啟動相關專案查緝，防堵依托咪酯原料的走私等，阻絕毒害於境外。

吳琪銘表示，行政院應邀集法務部及相關單位，探討喪屍煙彈對青少年的危害程度，有鑑於現在僅列為三級毒品難以遏止，應盡速進行依托咪酯調升為二級毒品的審議，並減少毒品管制相關措施的空窗期。

陳秀寳指出，教育部應積極聯合社政、警政及衛生系統，加強毒品防範，反毒教育也應該與時俱進，不能只有單向宣導，應參考各國反毒教育，研發互動式反毒教育，並且完善學校心輔資源、學生陪伴支持系統等，建立有效的防毒安全網。

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法務部檢察司長郭永發曾於立法院社會福利及衛生環境委員會中回應，今年6月才通過依托咪酯（Etomidate）為三級毒品，目前要討論提升為二級毒品，已發函各機關蒐集資料，預計11月底、12月初召開毒品審議委員會，討論標準包括成癮性、氾濫性、對社會危害性。

法務部檢察司專門委員紀致光指出，若毒品審議委員會通過，法務部將以最快速度進行後續行政程序。（編輯：潘羿菁）1131029