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綠指在野提錢坑法案 卓榮泰：應徵詢政院意見找資金

2024/11/19 19:10
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（中央社記者王揚宇台北19日電）民進黨立委吳思瑤今天質詢時，提及在野立委先後提出錢坑法案，行政院長卓榮泰表示，中央預算大幅挪移到地方，恐影響基礎建設與弱勢照顧，而大幅增加支出一定要徵詢行政院意見，找出資金來源。

立法院會今天邀卓榮泰等人列席報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。

民進黨立委吳思瑤質詢時說，民進黨執政下，經濟好、稅收豐、財政佳，但財政災難很快就要來了，並進一步詢問卓榮泰未來會有什麼財政災難。

卓榮泰說，若依照「現在看到的幾個版本（財劃法）」，中央政府預算大幅挪移到地方的話，目前已經在做的基礎建設將無法繼續進行，而中央政府做很多弱勢照顧也會移到地方，但地方的執行狀況能否滿足人民需求，且許多長遠、新興計畫無法推動。

吳思瑤也舉在野立委先後提出的「錢坑法案」、「肉桶法案」，想用立法的方式搶奪行政預算權，例如一次性經費部分，包括環島高鐵、國道六號東延等法案的經費就超過3兆元，還有其他法案無法預估精確經費。

吳思瑤認為，11月7日的行政立法會談已確立兩院共識，包括預算權是行政核心領域決議等，因此對於這些錢坑、肉桶法案，某種程度是拿到護身符跟保護傘。

卓榮泰說，他當初一直堅持要達到這樣的共識，即行政院制定編列預算、立法院審議預算，兩院互相尊重的共識，如果有大幅的增加支出、歲出，一定要徵詢行政院意見，找出資金來源，甚至要進行相關的修法。

卓榮泰表示，這個共識就是未來兩院互動的唯一模式，如果立委所說的這些法案經此模式產生，造成的損失傷害可能會降到最低。

此外，台北市長蔣萬安今天與北市5名立委開便當會討論財劃法，並表示國民黨提出的首都加給3%「不需要」，財劃法25年未修正，應該擴大中央釋出給地方的財源才能減輕負擔。

對於上述議題，吳思瑤質詢結束後，在立法院議場前接受媒體聯訪表示，國民黨內部正因財劃法陷入茶壺風暴，而蔣萬安可以豪氣地說不要首都3%分配稅額，但蔣萬安有無掌握國民黨團的修法版本內容，包括水平分配沒有處理等，而要討論財劃法修法，如果只管收入不管支出，就不是財政收支劃分法，而是變成「財政收入劃分法」。（編輯：翟思嘉）1131119

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