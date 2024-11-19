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立院20日審選罷法修正案 綠憂沒收民權將全力反制

2024/11/19 12:01
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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院內政委員會20日將排審選罷法修正草案，其中有國民黨立委提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款惹議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，此修法閹割罷免、沒收民權，民進黨團會全力反制。

立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩20日排審公職人員選舉罷免法修正草案，其中包含國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發外界關注。

針對上述議題，藍綠陣營昨天已隔空叫陣，吳思瑤今天在立法院議場前接受媒體聯訪再度提到，國民黨嘴巴上說不怕罷免，但實際上卻是以選罷法雙重加嚴的修法版本提升罷免門檻，根本就是怕罷免。

吳思瑤質疑，許宇甄所提修法版本是史上最高、最難的罷免門檻，被偷襲通過就會沒收民權、閹割罷免，倘若立法院三讀修正通過，怎麼對社會交代，更何況明年度的中央政府總預算案先前遭延宕，現在要做的應該是趕進度審總預算案。

吳思瑤說，這種修法版本某種上也算是違憲，因為違反憲法賦予人民的罷免權，如此違憲、沒收民權的法案，民進黨團會全力來反制。

此外，媒體追問，國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法，提高憲法法庭判決門檻，台灣民眾黨立委黃珊珊反對，而民眾黨團總召黃國昌說未來將提版本。

吳思瑤說，期待民眾黨扮演立法院少數的關鍵力量，不要讓黨內鷹派勢力吞噬黨內的理性聲音，而黃珊珊的主張讓人看到立法院還是有理性專業的力量存在，民進黨團還是正向期待，當社會的力量串聯、越來越強大時，相信國民黨、民眾黨內還是會有理性中道的聲音持續醞釀。

吳思瑤表示，大家不是3歲小孩，對於任何的議案、政策都要有清楚的立場，而且是站在民意的立場，期待民眾黨一定要嚴守忠誠反對黨的角色。

吳思瑤指出，憲法訴訟法修法還沒有到最終的表決期限，民進黨團會加強論述力道、踩穩立場，奮戰到最後一分鐘，也呼籲一般公民或是專業法律人能持續發聲。（編輯：蘇龍麒）1131119

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