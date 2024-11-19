綠擬反制選罷法修法 藍籲尊重民意懸崖勒馬

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（中央社記者王承中台北19日電）民進黨團批國民黨立委所提選罷法修正草案閹割罷免，擬全力反制。國民黨團今天表示，過半數民眾對現行罷免制度不滿，國民黨團此時修法就是反映民意、尊重民意，呼籲民進黨團懸崖勒馬。

立法院內政委員會20日將排審選罷法修正草案，其中有國民黨立委提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款惹議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，此修法閹割罷免、沒收民權，民進黨團會全力反制。

國民黨立法院黨團今晚發布新聞稿指出，國民黨團公開呼籲民進黨團懸崖勒馬，勿再重蹈財劃法修法當家鬧事的暴力攻擊手段。民進黨團若明天再度發動暴力攻擊阻撓在野黨審查「求公平、顧正義」選罷法修法版本，總統賴清德的民調支持度將繼續探底，奉勸民進黨立委回頭是岸。

國民黨團表示，此次國民黨立委許宇甄等人提出的修法，是顧及公平正義的修法。全世界的國會議員罷免門檻都是50%以上，為何只有台灣是25%，可以少數票數否決過半民意選出的公職人員或民意代表，且提案罷免更不必有違法的具體事由，這是何等不尊重中華民國民主制度及選民。

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國民黨團指出，民進黨企圖利用明年發動大罷免來製造社會的動亂，動用國家機器以罷免的手段來威脅在野黨國會議員，以轉移其施政不力的窘境。民進黨政府、賴總統、民進黨秘書長林右昌已成為台灣社會最大亂源，讓全民永無寧日。

國民黨團表示，近期民調顯示，過半數民眾對現行罷免制度的不滿，國民黨團此時修法，就是反映民意、尊重民意的具體展現，而民進黨每天只想著爭權奪利、製造社會動亂，在審查選罷法前夕的此時此刻，再次奉勸民進黨懸崖勒馬、回頭是岸。（編輯：謝佳珍）1131119