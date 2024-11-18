組團赴美賀川普就職 藍憂「卡韓」綠駁斥帶風向

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（中央社記者王揚宇台北18日電）藍營主張過去由立法院長籌組美國總統就職慶賀團，希望民進黨政府尊重慣例，不要「卡韓」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，沒有必然是國會議長領軍的慣例，國民黨人士不要帶風向，從來就不存在「卡韓」這件事。

民進黨立法院黨團今天在立法院召開輿情回應記者會，針對媒體詢問，有報導稱美國總統當選人川普明年就職典禮，藍營認為按照慣例，都是國會議長率團祝賀，但他們現在擔憂總統賴清德是否會打破慣例來「卡韓」，不讓立法院長韓國瑜去。

吳思瑤表示，國民黨人士不要一再帶風向，況且從來不存在「卡韓」這件事，因為從韓國瑜順利接任台灣民主基金會董事長就可以驗證，從來沒有「卡韓」，沒想到現在連川普就任的民間訪問團，到底要派誰去，國民黨就先發制人，再度拋出民進黨要「卡韓」的說法。

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吳思瑤說明，前總統蔡英文執政8年期間，一次在2017年指派前行政院長游錫堃組祝賀團，向美國總統當選人川普祝賀，另一次則是在2021年指派時任駐美代表蕭美琴出席時任美國總統拜登的就職典禮，沒有看到必然是國會議長領軍的慣例。

吳思瑤指出，不曉得國民黨現在操作由立法院長作為訪問團代表的這種慣例從何而來，她尊重府方及外交單位的安排，相信會做出妥適的安排，但絕對沒有「卡韓」這件事情，「卡韓」是國民黨先發制人、帶風向所做出來的政治說法。（編輯：蘇志宗）1131118