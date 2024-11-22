考試院人事公聽會 勞動部公務員輕生案成討論焦點

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（中央社記者王揚宇台北22日電）立法院全院委員會今天就考試院人事同意權案舉行公聽會。針對勞動部勞發署公務員輕生案，勞發署北分署長謝宜容被懲處，受邀出席的專家桂宏誠質疑，勞動部召開考績委員會做成決議的過程，是否程序完備和嚴謹，以及銓敘部是否可能退回重辦。

立法院全院委員會今天舉行「行使考試院長、副院長及考試委員同意權案」公聽會，幾位受邀出席的學者專家，針對勞動部勞發署公務員輕生案，包括勞動部開考績會，謝宜容記2大過免職等議題，作相關說明。

國民黨立法院黨團推薦的學者專家、民主文教基金會董事長桂宏誠說，根據報導，勞動部召開考績委員會約在下班之後，且會議開了3個小時到晚間，但勞動部長當天午後就在立法院表示將記謝宜容2大過，而且當天下午4時30分，行政院長卓榮泰召開記者會，也宣布謝宜容的記過懲處結果，考績委員會尚未召開前，行政院長就公布懲處結果，考績委員會只是為了過場嗎。

桂宏誠質疑，據說謝宜容當天休假，不知是否有無依法通知她到場陳述和申辯，以及發出通知後，有無給謝宜容足夠的準備時間，勞動部召開考績委員會做成決議的過程，是否程序完備和嚴謹，而勞動部的專案考績結果送到銓敘部後，是否可能被退回重辦。

民進黨立法院黨團推薦的學者專家、政治大學法律系副教授林佳和說，面對公務員的權利保障上，目前申訴等制度恐怕要檢討。

林佳和說，大法官在釋字第784號、785號解釋中，都提出關於公務員的權利保障上，目前申訴等制度恐怕要檢討，而中華民國是世界自由民主法治國家中，極為少見不准公務員組織工會的國家。

林佳和指出，這次的遺憾事件，凸顯公務員在職業安全保護上，跟一般民營勞動者在職業安全衛生法享有的保障密度、程度、類型等，差別很大。

台灣民眾黨立法院黨團推薦的學者專家、台北大學公共行政暨公共政策學系教授紀俊臣表示，他覺得考試院、尤其是保訓會，應該盡量宣導公務人員保障制度，減少霸凌事情發生。（編輯：林興盟）1131122

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