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勞動部公務員輕生案 謝宜容免職將送監院、新北地檢立案偵辦
首頁 / 政治

勞動部輕生案白盼速過揭弊者保護法 綠：指鹿為馬

2024/11/22 17:03
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（中央社記者郭建伸、林敬殷台北22日電）勞發署公務員疑遭霸凌輕生引關注。民眾黨團今天痛批，勞動部遮掩真相，民進黨不僅強擋國會改革法案，還阻撓公益揭弊者保護法，把國家蓋上黑布，民眾黨團這會期一定會促使公益揭弊者保護法通過。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，對於勞動部職員輕生案件涉及可能的霸凌事件，民進黨團立場是「支持不護短」、「嚴辦送法辦」，檢調及監察院現已啟動調查，民進黨團支持調查到底。

吳思瑤說，黃國昌扯揭弊者保護法是指鹿為馬、哪壺不開提哪壺。對於揭弊者保護法的適用範圍，是否含括公、私部門，或是有所限縮，社會仍未凝聚共識，且法案目前已在審查程序中，並無所謂不審查。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天偕黨團成員舉行「民眾黨保護吹哨者，民進黨保護霸凌者」記者會。

民眾黨立委林憶君表示，勞動部霸凌事件引起全民怒火，而且不是單一部門個案，連駐外代表處都淪陷，主管勞權的勞動部勞發署發生職場霸凌，何其諷刺；勞動部的調查報告只讓人看到官官相護，立法院這會期一定要通過公益揭弊者保護法，才能保護良善的揭弊者。

黃國昌指出，揭弊者保護法不是今年才出現的議題，而是2017年司改國是會議的結論，也是國際反貪腐公約明定的義務，但民進黨至今仍持續跳票，不僅將承諾棄如敝屣，還把揭弊者污名為「抓耙仔」。

黃國昌說，從這次勞動部的事件可看出，「民進黨想自己查自己，國會不准調查，吹哨者不准吹哨」，但台灣不能永遠要求吹哨者當烈士，政府應提供揭弊者必要保護，公益揭弊者保護法已沒有延宕理由。

黃國昌也舉例，日前發生弊案的台鹽綠能、聯合再生都是私部門，如果不將私部門吹哨者也納入保護範圍，那就失去立法意義。他強調，民進黨團別再阻礙公益揭弊者保護法，民眾黨團也要跟台灣社會承諾，這個會期一定要通過公益揭弊者保護法。

對此，吳思瑤指出，民眾黨一堆不法案件、弊案，黃國昌一句話都沒說過，黃國昌的揭弊，永遠都是選擇性，黃國昌的正義總是會轉彎。（編輯：蘇志宗）1131122

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黃國昌
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吳思瑤
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