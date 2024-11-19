黃國昌：30名死刑犯評議簿已銷毀 勢必提非常上訴

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（中央社記者郭建伸台北19日電）憲法法庭宣判死刑有條件合憲，死刑案件須經各級法院合議庭一致決。民眾黨團總召黃國昌今天表示，現有37名死刑犯中，其中30人評議簿保存時效被銷毀，依照憲判，這30案勢必提起非常上訴，整個社會要一起收拾、面對。

憲法法庭9月做出民國113年憲判字第8號判決，故意殺人罪案件，檢警偵辦時沒有辯護人辯護、第三審審判時沒有強制辯護及言詞辯論、各級法院合議庭沒有一致決，被告行為時、審理時有精神障礙或其他心智缺陷者，均不得科處死刑；被告受死刑諭知後有精神障礙或其他心智缺陷者，不得執行死刑。相關法規須修法。

總統府秘書長潘孟安今天陪同考試院長、副院長及考試委員被提名人拜會民眾黨立法院黨團，黨團總召黃國昌偕黨團成員於會後舉行記者會。

有關憲法訴訟法修法議題，媒體詢問，傳出不少民眾黨立委私下表達支持國民黨立委翁曉鈴所提的憲法訴訟法版本，未來民眾黨團會自提版本，還是支持翁曉玲版。

黃國昌強調，民眾黨團已決議，不支持現行憲法訴訟法毫無下限，也將提出黨團版本。他說，這種沒有大法官人數下限所釀成的災難，現在已凸顯出來。

黃國昌表示，他曾在委員會質詢時詢問，憲法法庭要求死刑判決三級三審一致決，這是按照哪個國家的立法例，但司法院連這麼基本的問題都回答不了。

黃國昌指出，現有37名死刑犯中，其中30人評議簿超過保存時效被銷毀，這代表這30個案件，當初有無一致決，現在已經不可考，以法律用語就是「陷於真偽不明」。

他強調，後果不僅由檢察官、法官承擔，更是由全民承擔，接下來檢察總長依照憲判結果，勢必要對這30案提起非常上訴，如何收拾處理整個社會要一起面對，「司法院準備好了嗎？」

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此外，鏡週刊今天報導指出，民眾黨主席柯文哲遭羈押2週後即透露接下來還有北士科案和台智光案恐被調查，他一定要辭黨主席，並指定由黃國昌接任。媒體詢問如何看待。

黃國昌回應，民眾黨是有制度的政黨，目前沒有代理黨主席問題，豈容綠營側翼說三道四，並指檢察總長邢泰釗曾在立法院表示要成立專案小組徹查偵查不公開，如今已成為中華民國法制最大笑話。（編輯：翟思嘉）1131119