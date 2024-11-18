公投綁大選公聽會意見不一 學者籲延長審議公告時間

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（中央社記者陳俊華台北18日電）立委提案修法讓公投綁大選，學者在公聽會表示，公投幾乎是拿來政治操作，不是形成公民意志，綁大選在現狀下弊大於利，但如果把審議、公告期間都拉長到6個月以上，則可以考慮；另有學者認為，2018年選務亂象，純屬技術問題，而非制度問題。

國民黨立委羅智強提案修正公民投票法，公投案公告成立後1個月到6個月內舉行公投，如遇全國性選舉應同日舉行。

立法院內政委員會日前決議，公民投票法修法前，應先舉辦2場公聽會。今天由國民黨籍召委徐欣瑩安排第2場「公民投票法」公聽會。

成功大學政治系助理教授王禕梵說，投票對人民來說是心理跟認知的負擔，如果既要投議題、又要投人，各種選舉綁在一起，或是公投題目過多，會影響理性決策。

政治大學法學院副教授林佳和指出，公投要不要綁大選，確實是選擇題、不是是非題，公投制度重點在於充分審議、充分資訊。

林佳和說，公投幾乎是拿來政治操作，不是拿來形成公民意志，綁大選在現狀下，明顯弊大於利；若要與大選合辦，把審議、公告期間各拉長到6個月以上，讓制度上產生聚焦效果，是可以考慮的。

根據現行公投法，主管機關於收到公民投票提案或補正提案後，應於60日內完成審核；主管機關應於公民投票日90日前公告。

台北大學公共行政暨政策學系教授陳志華表示，現行規定每2年舉辦一次公投，可能8月舉辦公投後，同年11月或隔年1月又有選舉，是否擾民、增加人民負擔，必須考量。

開南大學法律系兼任副教授仉桂美說，2018年公投綁地方選舉過程的選務亂象，純屬技術問題，而非制度面問題，她時任監委曾提出調查報告並糾正中選會，但2019年民進黨執政就修正公投法脫鉤，不思行政技術的突破，任意剝奪人民的基本權。

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中選會副主委陳朝建表示，理性思辯才是公投實施的基礎，選務機關支持現行公投與大選脫鉤辦理，主要原因不只是給選務機關合理的籌備期間，公投、大選分開辦理，將人跟事脫鉤，有助於政黨政治運作，經由選民理性思辨可邁向下階段更穩定、民主鞏固的政治。

陳朝建說，技術歸技術，但要考慮法律規定、社會信任、客觀局勢；舉例來說，很多人提到可實施電子投票或網路投票，但從各方面考量，全球最希望台灣實施先進電子投票或網路投票的國家，應該會是境外敵對勢力，要反過來想如何確保台灣民主鞏固。（編輯：蘇志宗）1131118