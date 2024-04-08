全國性公投電子連署系統10日上線 月底前開放測試

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（中央社記者陳俊華台北8日電）中選會副主委陳朝建今天說，全國性公投電子連署系統將於4月10日上線，民眾可用自然人憑證、輸入身分證字號後，就可完成連署。提案人之領銜人則可同時選擇電子、紙本併行徵求連署。

陳朝建、中選會綜合規劃處長張玳綺等人上午舉行記者會，宣布全國性公投電子連署系統將於4月10日上線，並示範電子連署系統操作方式。

張玳綺說，公投提案人之領銜人可同時選擇電子連署和紙本連署，併行徵求連署，也可只選擇其中一種方式。如果同時採用兩種連署方式，連署名冊送到中選會彙總後，戶政機關將進行名冊查對。

張玳綺表示，民眾可透過提案人之領銜人提供的公投案連署網址，進入電子連署系統，且操作頁面簡單，只要插入自然人憑證、輸入身分證字號以及自然人憑證PIN碼，按下「我要連署」鍵後，就可以完成連署。如果有民眾不小心對同一公投案重複連署，系統也設有提醒機制，不可重複連署。

張玳綺指出，4月10日上午10時到4月30日下午5時，將辦理全國性公民投票電子連署系統上線後測試，歡迎民眾上網測試，並到Google表單回饋使用意見。在中選會網站首頁「公民投票專區」，則會顯示正在連署中的全國性公投案。

陳朝建說，在紙本、電子連署雙軌併行情況下，如果民眾已進行電子連署後，又進行紙本連署，中選會將會勾稽並加以剔除，一樣要進行查對，不會有重複連署的問題。

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至於全國性公投是否能電子投票，陳朝建說，現階段法律規定還是傳統投票方式，全國性公投電子連署是指在連署階段可採電子連署。選務辦理要循序漸進，並考慮資安問題，會以最高規格看待全國性公投電子連署系統上線。

媒體詢問，有立委提案修法要重回「公投綁大選」，是否增加選務人員負擔。陳朝建說，全國性公投現在是每2年有一次固定的公投日，考慮到2018年時有些選務亂象，期待選務辦理能穩健，尊重立委提案，會就選務執行部分加以說明。（編輯：蘇志宗）1130408