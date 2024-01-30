數位皮夾明年推出 擬整合行動自然人憑證健保卡

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（中央社記者蘇思云台北30日電）數位部推動「數位皮夾」，讓民眾除了使用實體證件外，也有額外的數位驗證管道來證明身分，並未強制使用。數位皮夾預計今年底提測試版，明年推出正式版本，規劃先介接行動自然人憑證、健保卡等。

個人實體皮夾有身分證、健保卡等各種證件，必要時需出示以證明身分，但實際應用上，也可能出現透露太多不必要個資的情況。例如，超商購買酒精飲料出示身分證，只是要確認年齡，但出示身分證時卻也可能揭露姓名、身分證字號等不必要資訊。

數位部規劃台灣分散式識別及驗證數位基礎環境，數位部民主網絡司今年起推動數位皮夾（Digital Identity Wallet），概念上如同實體皮夾，收納各種數位身分證明，提供民眾使用實體證件之外，有額外的另一個數位管道，並採用資訊最小揭露原則，只能提供特定服務所需的資料。

數位皮夾屬於數位公建計畫「數位創新關鍵基礎建設計畫」內的一環，數位部表示，數位皮夾計畫推動時程為2024年到2027年，預計今年底推出軟體開發套件與應用程式的測試版，明年推出正式版本，逐步開放外界申請介接。

數位部表示，後續將跟內政部、衛福部等討論導入意願與作法，先介接政府發行的憑證，例如民眾常用的行動自然人憑證、實體自然人憑證、健保卡等政府卡片，運作順利後就開放給產業界介接。

至於使用效益，數位部表示，數位皮夾應用可驗證憑證（Verifiable Credential）與部分揭露（Selective Disclosure）等功能，保護授權的資料，並以最小程度揭露給使用者同意的驗證機關，像是業務如果只是要確認是否為本人，那就不用揭露父母名字、戶籍地址等，兼顧便利性與隱私。

若未來數位皮夾順利介接行動自然人憑證與健保卡等，帶手機出門就等於攜帶裝有各種實體證件的皮夾。數位部表示，數位皮夾將結合國際標準、歐盟相關法規與國內既有電子簽章法、個資法等，目標是建構符合「數位自主權」與數位人權精神的公共服務。

數位部說明，數位皮夾跟現行手機的錢包功能不同，數位皮夾用於保護民眾的身分隱私，手機錢包主要處理金融服務，但兩者服務可以相輔相成。

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如何避免外界可能擔心授權資料範圍界定或侵犯隱私等疑慮，數位部強調，數位皮夾就像實體皮夾是個容器，本身不會發行任何身分證明，由民眾決定裝哪些證件，這是提供實體證件外的另一個選項，完全沒有強制使用。此外，卡片驗證功能也要民眾同意且授權後，才能進行後續服務，民眾也可以隨時取消介接。

數位部表示，期望今年測試版時，秉持公共程式（Public Code）透明原則，公開數位皮夾程式碼，讓外界可共同檢視，確保資安及個資保障。（編輯：楊蘭軒）1130130