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中選會：向抖音舉報105則選務錯假訊息 近半已下架

2024/1/22 16:57（1/22 19:26 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳俊華台北22日電）總統立委選舉後，TikTok（抖音國際版）流傳多則選務錯假影音，中選會今天指出，累計共向TikTok舉報105則，選前有10則、選後累計95則，目前已下架54則，相關案件正持續辦理。

中央選舉委員會副主委陳朝建接受中央社記者訪問時表示，因總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法已規定，擬參選人或候選人有AI深偽影音經鑑識程序後的下架請求權，加上主要網路平台社群也都認為，選務錯假訊息有防制必要。

陳朝建說，基於選舉公正，以及主要網路平台自身社群準則等認知，而與中選會聯繫、建立相關聯繫管道；至於特定網路平台社群相關細節部分，中選會不另做個案評論或回應。

陳朝建指出，中選會累計向TikTok公司舉報件數，選前有10則、選後已累計到95則，目前共105則影音涉及選務錯假訊息；截至今天上午10時止，TikTok已累計下架54則，相關案件將會持續辦理。（編輯：林興盟）1130122

#中選會
#陳朝建
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