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政院通過全國性公投不在籍投票法草案 60天前可申請轉移投票
首頁 / 政治

政院通過全國性公投不在籍投票法草案 60天前可申請轉移投票

2024/2/22 15:20（2/22 15:45 更新）
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圖為2022年九合一選舉與18歲公民權修憲複決公投情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北22日電）因應立法院屆期不續審，行政院會今天通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，未來有公投投票權者可在60天前申請移轉投票，草案將送立法院審議。

公投法第25條規範，主管機關辦理全國性公民投票，得以不在籍投票方式為之，行政院2021年曾提出「全國性公民投票不在籍投票法」草案，但因立法院屆期不續審，草案今天再次送行政院會通過。

中選會指出，對於投票權人因工作、就學等因素，可能在投票日不克返回戶籍地投票，或因返回戶籍地投票須花費時間、金錢，影響其投票意願情形，因此順應世界潮流趨勢，提出公投不在籍投票草案。

根據草案規劃，公投不在籍投票採申請制，民眾可以書面或線上方式申請；書面申請須填寫申請書、準備身分證影本向戶籍地選委會申請，線上申請則進入線上系統提出。申請期間為發布受理公投不在籍投票公告日起至投票日前60天止。

公投不在籍投票查核流程為，投票日前55天，戶籍地選委會編造申請移轉投票者名冊；投票日前50天，戶政機關查核申請移轉投票者名冊，查核結果通知書以掛號郵寄申請人；投票日前45天，核准移轉投票之投票權人清冊移送移轉投票地戶政機關；投票日前20天，移轉投票地戶政機關編造移轉投票權人名冊；投票日前15天，公告閱覽移轉投票投票權人名冊；投票日當天，投票人於移轉投票地投票。

中選會副主委陳朝建出席行政院會後記者會表示，不在籍投票規劃先公投、後選舉，主要是考量選務安定性以及重要的社會信任基礎，從公投開始實施，可以做為日後選務參考依據。（編輯：謝佳珍）1130222

（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
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