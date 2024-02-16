中選會：全國性公投電子連署系統4/10上線

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（中央社記者陳俊華台北16日電）中選會今天說，已依公投法規定，完成全國性公民投票電子連署系統開發及建置作業，今天決議系統上線時間定於民國113年4月10日；民眾只要使用自然人憑證，並輸入身分證字號、憑證Pin碼即可連署。

中央選舉委員會透過新聞稿表示，已依公民投票法規定，完成全國性公民投票電子連署系統開發及建置作業，依據全國性公民投票電子連署及查對作業辦法第14條，該辦法施行日期由中選會訂之。

中選會說，全國性公民投票電子連署系統上線後，民眾如要連署全國性公民投票案，可透過提案人之領銜人提供的網址，進入電子連署系統；系統操作介面簡單方便，民眾只要使用自然人憑證，並輸入國民身分證統一編號、憑證Pin碼，按下「我要連署」鍵，就能完成連署。

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中選會表示，為避免連署人資料遭洩漏、竄改及確保系統資安無虞，從民國108年起，就依前行政院資通安全處、數位發展部資通安全署7度稽核的資安項目及稽核結果，辦理系統資安強化措施。

中選會說，鑑於行政院資通安全稽核事項及系統上線整備作業都已完成，並考量宣導時程所需，全國性公民投票電子連署及查對作業辦法施行日期、全國性公民投票電子連署系統上線日期定於113年4月10日。（編輯：林克倫）1130216