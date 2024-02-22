朱立倫談公投不在籍投票：立場是要包括所有投票

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）行政院會今天通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，國民黨主席朱立倫今天表示，全世界都在推不在籍投票，為何台灣還要有公投先行等限制，國民黨的立場非常清楚，希望不在籍投票就是包含所有的投票。

因應立法院屆期不續審，行政院會今天通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，未來有公投投票權者可在60天前申請移轉投票，草案將送立法院審議。

朱立倫今天下午與新北市長侯友宜，共同出席國民黨新北市黨部的新春團拜活動，朱立倫受訪時表示，國民黨的立場非常清楚，希望不在籍投票就是包含所有的投票。

朱立倫指出，民進黨打著民主，卻在走民主倒退的路線，全世界都在推不在籍投票，為何台灣還要有這麼多的限制，且為何只有公民投票，為何一般選舉不可以實施不在籍投票，國民黨一定全力的透過立法院來推動。

針對中國快艇翻覆事件，朱立倫表示，兩岸人民都要用同理心、最謙卑態度，來看待與面對任何人命關天的問題，相信兩岸間透過交流對話，釋出善意才能夠化解衝突並解決問題，期盼能把真相還給全民。

此外，關於民進黨高雄市黨部透過社群媒體批評國民黨立委徐巧芯外貌，朱立倫強調，任何的人身攻擊，是民眾絕對不能接受的，任何一個民主時代，應該對所有的個人表達最大尊重，更何況徐巧芯充滿戰鬥力，大家都非常欣賞。

談到日前出訪新加坡，朱立倫說明，透過政黨交流與出訪見到所有老朋友，並希望表達國民黨跟新加坡的執政當局人民行動黨，長期的友好關係。（編輯：林克倫、張若瑤）1130222