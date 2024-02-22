赴陸旅遊團停招 朱立倫：協助業者爭取最大權益

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）交通部在農曆年前宣布停止招攬前往中國的旅行團，國民黨主席朱立倫今天會見全國旅遊業請願團時表示，全球在疫情過後都在拚觀光，絕不樂見觀光旅遊政治化，國民黨立院黨團會是人民的最強後盾，將協助旅行業者爭取最大權益。

交通部原宣布3月1日起，解除台灣旅行團赴中國旅遊禁令，但因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式；因此政府在農曆年前宣布，停止招攬前往中國大陸旅行團，而今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。

國民黨今天發出新聞稿表示，朱立倫下午會見全國旅遊業請願團，訪賓一行包括中華民國旅行商業同業公會全國聯合會榮譽理事長姚大光、理事長蕭博仁與全台多個縣市的旅行商業同業公會理事長；旅行業者在會中表達對民進黨政府的失望，質疑選前說要解除禁團令，選後卻說6月1日以後不可出團，對旅遊業非常不公平。

朱立倫指出，國民黨長期與旅行業者的關係密切，且大家都希望促進觀光，也希望兩岸關係穩定讓兩岸交流更密切，並藉由促進兩岸觀光，來化解兩岸許多衝突與敵意；然而，民進黨政府卻將兩岸交流或觀光當作政治工具，把觀光旅遊政治化，絕非台灣民眾所樂見。

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朱立倫表示，民進黨把兩岸觀光當成政治手段，其實應該將旅遊當做是善意，讓更多台灣民眾到大陸觀光旅遊；最近金廈海域出事，可看出兩岸敵意螺旋上升，最後受傷害的是兩岸人民，因此應從正面角度看待觀光旅遊。

朱立倫強調，國民黨立法院黨團54位立委成員，每一位都支持觀光業者，會做大家最強力後盾，會一步一步完成大家的期待，並感謝觀光業者長期以來，對台灣觀光旅遊與經濟發展的貢獻。（編輯：林克倫、林興盟）1130222