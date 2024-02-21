金廈海域爭端 朱立倫：政府與對岸應避免惡意螺旋

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）金廈海域爭端升高區域緊張，國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨政府有責任降低兩岸對抗的風險，尋求一切可能的對話，避免兩岸衝突，國民黨也絕對有責任要求政府一定要降低惡意，同時希望對岸可以降低惡意，否則兩岸關係會變成惡意螺旋，愈來愈嚴重。

中國大陸1艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死，中國海警18日宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動，金門「金廈遊輪」19日下午遭中國海警強制登船臨檢。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，過年期間金門海域發生中國船員落水意外，國民黨雖然支持政府執法，但基於人道也要向罹難者表達哀悼之意，不希望兩岸將矛頭指向對方，以惡意或衝突方式造成兩岸關係惡化，盼能透過對話、交流解決問題。

朱立倫指出，民進黨政府有責任降低兩岸對抗的風險，尋求一切可能的對話，避免兩岸衝突，國民黨也絕對有責任要求政府一定要降低惡意，同時希望對岸可以降低惡意，否則兩岸關係會變成惡意螺旋、敵意螺旋，愈來愈嚴重。

朱立倫也在會中力挺台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑，朱立倫強調，政府有責任幫民眾把關，但當台中市政府在過年前查出瘦肉精問題，民進黨卻把盧秀燕與台中市政府當成修理的目標，國民黨堅定支持為食安把關的官員，並會站在民眾的角度強力監督政府，國民黨團要求行政院針對過去8年食安議題進行專案報告，這是合情合理的。

朱立倫提到，前基隆市長林右昌將價值約新台幣25億元的市產，可能圖利給廠商，基隆市政府為了守護基隆財產，透過公開招標方式，重新招標給微風集團，這對基隆發展都是正面的，民進黨卻對謝國樑進行政治攻擊，還想罷免謝國樑，這不是荒謬至極嗎，國民黨一定全力支持謝國樑，為基隆市民打拚。

此外，朱立倫在中常會上宣布黨務主管人事調整案，原任行管會主委邱大展去職後改任黨主席特別顧問，由前新北市秘書處長吳清炎接任，原國際部主任黃介正免兼駐美代表，改由副駐美代表秦日新升任。（編輯：張若瑤、林興盟）1130221