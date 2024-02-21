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基隆東岸商場爭議2/21
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NET爭議 基市府前發言人：謝國樑閃避社會大眾疑問

2024/2/21 15:53（2/21 16:08 更新）
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基隆市東岸商場產權引起爭議，基隆市長謝國樑（圖）21日上午在國民黨中央黨部出席記者會說明。中央社記者謝佳璋攝 113年2月21日
基隆市東岸商場產權引起爭議，基隆市長謝國樑（圖）21日上午在國民黨中央黨部出席記者會說明。中央社記者謝佳璋攝 113年2月21日
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（中央社記者林敬殷、陳俊華台北21日電）基隆市東岸商場產權爭議持續延燒，基隆市長謝國樑今天指控NET租約期滿卻不搬遷已不是首例，曾為基隆市政府發言人的內政部長林右昌機要秘書游本明今天表示，謝國樑迄今仍閃避社會大眾疑問，當時合約很明確，謝國樑移花接木、扭曲事實。

基隆市東岸商場產權引起爭議，主富服裝公司（NET）指控市府「夜襲」強行接管商場，提告謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌，基隆地檢署已分「他字案」，將謝國樑4人列為被告偵辦。

謝國樑今天舉行記者會，重申東岸商場產權爭議，肇因於前市長林右昌故意不登記產權在基隆市府名下的立場，並反控NET租約期滿卻不搬遷已不是首例。

游本明表示，謝國樑就是鬼扯，當時合約很明確，變動權利金於廠商有「超額利潤」時，市府抽成50%，「謝國樑是失憶嗎？」忘記過去疫情3年，服務業受到嚴重衝擊，不倒閉就不容易了，那3年怎麼會有超額利潤，謝國樑不要故意移花接木，扭曲事實。

游本明指出，謝國樑到今日還是閃避社會大眾的疑問，為何東岸商場僅投資新台幣1億5000萬元就可以簽長達「20+10」年，完全是不符合比例原則的合約。

此外，針對國民黨基隆市黨部主委吳國勝所指，「根據內部民調顯示，謝國樑市長執政1年來，基隆市民滿意度高達8成以上，難道林右昌妒忌謝國樑的施政成績，透過這種手段來霸凌？」游本明提到，這大概是近年來聽過最好笑的笑話了。（編輯：張若瑤）1130221

#游本明
#林右昌
#謝國樑
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