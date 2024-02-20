基隆東岸商場爭議大事記

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市東岸商場爭議延燒，基隆市政府與主富服裝公司（NET）各執一詞，都主張擁有商場建物產權，以下為東岸商場大事記。

--民國105年1月1日，基隆市府與大日開發公司簽訂「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」，合約至109年12月31日，合約規定優先訂約次數以2次為限，第1次3年，第2次2年。合約到期前，基隆市府與大日公司第1次續約3年，續約至112年12月31日。

--105年，大日公司與NET簽訂租賃契約，將1樓及2樓交由NET營運，雙方簽訂近10年合約至114年12月31日。

--113年1月16日，大日公司未獲得第2次2年續約，基隆市長謝國樑宣布東岸商場將由微風集團接手，2月1日起進駐。

--113年1月22日，NET登報指控基隆市府招商作業涉及違法，並主張商場2樓至4樓是NET獨資新台幣2.89億元興建，擁有2樓至4樓建物產權，另出示地籍謄本，指基隆市府僅登記1樓到地下4樓的產權。

--113年1月31日，基隆市府與大日公司點交東岸商場，NET委任律師到場，要求基隆市府不得點交NET持有的產權。

--113年2月1日，基隆市府凌晨切開門鎖接管東岸商場，NET提告謝國樑等人涉犯強盜等罪嫌。

--113年2月17日，NET再登報，要求謝國樑為2月1日凌晨的「強盜行為」向台灣人民道歉。謝國樑回應表示，願意釋出善意，基隆市副市長邱佩琳已與NET連繫上，尋求有沒有和解空間。

--113年2月19日，謝國樑指前基隆市長、內政部長林右昌任內允許NET增建完成後，就應登記產權卻未登記，要求林右昌說明，東岸商場產權是否屬於NET。林右昌回應指出，產權登記根本不是問題，質疑謝國樑賤價委商。（編輯：戴光育）1130220