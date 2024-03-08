基市府登記東岸商場產權 NET律師：踐踏法律程序

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市政府昨天已登記東岸商場2樓至4樓產權，NET委任律師陳義文批評市府踐踏正當法律程序。市長謝國樑今天表示，產權毫無疑問屬於市民所有。

謝國樑受訪指出，東岸商場的所有產權，屬於基隆市民所有，這點應該大家很清楚也毫無疑問，其餘會請市府委任顧問律師葉慶元團隊向外界回覆。

陳義文表示，NET於去年12月7日向基隆地方法院民事庭提出確認所有權訴訟，市府自知相關建物產權尚在訴訟進行當中，未待法院判決、未循合法程序，卻在無立即性及必要性狀態下，於今年2月1日凌晨濫用警察權，強行接管基隆東岸商場。

陳義文表示，基隆市地政事務所在未循合法程序下，仍繼續完成此有爭議的請求登記行為，無視土地法及土地登記規則等法規的濫權登記，無從為解決現行爭議提供任何助益，過程對正當法律程序的踐踏，只會持續動搖NET和基隆市民，對於市府能夠不徇私而依法行政的信賴。

民進黨基隆市議員鄭文婷說，謝國樑再次於國人面前做了最壞的示範，嚴重破壞法律體制。市府擁有東岸商場所有權，但在取得登記過程中，也要符合正當法律程序，這才是民主價值。

民進黨基隆市議員吳驊珈表示，東岸商場產權爭議仍在訴訟中，理應等到判決確定後再登記產權，未來若市民與基隆市府有產權爭議時，市府是不是也會霸王硬上弓，不禁讓市民感到非常焦慮。（編輯：方沛清）1130308