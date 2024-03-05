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基隆東岸商場爭議
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基隆東岸商場爭議1/40
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東岸商場爭議朝野互批 議會要求政風處查明

2024/3/5 18:57（3/5 19:19 更新）
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基隆東岸商場爭議謝國樑與林右昌說法比較。（中央社製圖）
基隆東岸商場爭議謝國樑與林右昌說法比較。（中央社製圖）
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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市議會今天召開臨時會，民進黨議員批評東岸商場爭議多，市長謝國樑指前市長、內政部長林右昌涉犯貪污治罪條例。議長童子瑋做出結論，請市府政風處查明始末，若涉及不法，逕送檢調調查。

民進黨議員鄭文婷、吳驊珈、張之豪提出，究竟是誰下令2月1日凌晨破門接管東岸商場，另外鄭文婷說，謝國樑主政後，市府估計變動權利金每年可收2200萬元，但依照微風集團估算，營業額最高每年6.4億元，以這個營業額基礎，市府可收到變動權利金將直接砍半。

民進黨議員張之豪說，謝國樑2月23日舉行記者會表達絕對沒有吸毒，要求林右昌在24小時內道歉，若林右昌無法回答，謝國樑會考慮去醫院自清，至今謝國樑還沒去醫院自清。

張之豪隨後持印有「尿液採檢專用杯」字樣紙杯，放在謝國樑座位上，謝國樑搖頭說「我有自清」便將紙杯丟在地上，隨後又拿起紙杯交給國民黨議員曾紀嚴。謝國樑答詢說，他已完成自清，且早已提出告訴。

國民黨議員何淑萍表示，林右昌3次主持決策會議，同意大日開發公司增建東岸商場，變更原有OT（營運、移轉）招標公告經營範圍，已違反規定。國民黨議員蔡旺璉、俞叁發則建議市府將全案移送檢調偵辦。

謝國樑答詢，林右昌涉嫌違反貪污治罪條例「直接或間接圖自己或其他私人不法利益」，根據大日開發公司和NET的租賃合約，雙方在民國105年1月已將權利、義務界定清楚。

謝國樑表示，當時還沒有召開任何增建會議，再由大日公司出面與基隆市府展開OT促參案移轉，之後才引進NET，在早已知情下進行增建，刻意規避ROT（增建、營運、移轉）基本精神，也就是在OT範圍內不能隨便增建。

謝國樑說，蓋完設施後，依OT經營範圍開始進行增建後ROT實體建物的營運，而市府8年來收到的變動權利金是0，因為這些（增建部分）不屬於市府的收入範圍，這就是客觀的犯罪實體行為，利用會計手法，讓東岸商場的營收在1億元以下，因為若在1億元以上，市府就會開始收取50％變動權利金。

童子瑋最後做出結論，請市府政風處查明全案始末，若涉及不法，請逕送檢調單位調查。（編輯：林恕暉）1130305

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