基隆東岸商場案 謝國樑、林右昌陣營互控圖利

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市政府委任顧問律師葉慶元今天表示，前市長林右昌任內允許NET增建東岸商場，市府因而短收20餘億元涉圖利。前市府發言人游本明說，謝國樑違法圖利微風集團，請檢調務必調查。

游本明表示，謝國樑違法圖利微風集團事實很明確，最該移送的就是謝國樑將東岸商場賤價委商給微風集團，也請檢調務必好好調查。林右昌市府向來坦坦蕩蕩，真金不怕火煉，對謝國樑市府一再移花接木，刻意扭曲事實，目的就是要轉移焦點，掩飾謝國樑執政無能。

基隆市府委任顧問律師葉慶元今天在記者會表示，從市府收回東岸商場事件，相關執法沒有任何問題，比較大的問題在於當初是1樓、2樓和停車場相關招標案件，範圍包含1樓和2樓，為了維持公開招標的公正性，原則上招標範圍是不能變更。

葉慶元說，但大日開發公司得標後，很快把標案（1樓和2樓）轉給NET，NET又很快在建物上面增建，讓原本2層樓的停車場變成4層樓的商場。

葉慶元說，投標2層樓的停車場跟4層樓的商場，相關投資計畫、收益、權利金是不會相同，林右昌在市長任內親自主持會議，允許NET變動，甚至在財政部促參司解釋ROT跟OT不同，不可以有這樣變動後，還允許NET有這樣的作為，甚至相關契約機制也沒有調整。

葉慶元說，市府因而大概短收新台幣20餘億元營運權利金，這個部分才是真正有涉及違法甚至圖利，也違反了採購招標的公正性。

市府交通處長王圳宏表示，市府會將東岸商場相關合約公開周知，以避免少部分有心人士斷章取義，且為監督廠商履約，市府將設立「改建監督委員會」，讓營運與履約過程更加公開透明。

市府政風處副處長張榮指出，將遵照議會決議辦理，秉持客觀公正超然立場調查釐清，如發現有涉及任何不法情事，將移送案件與涉案人員供司法機關偵辦。（編輯：李錫璋）1130306