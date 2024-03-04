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東岸商場案謝國樑指會計詐欺 前市府：混淆視聽

2024/3/4 20:33
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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆市長謝國樑今天說，前市府以會計詐欺手法，讓東岸商場變動權利金永遠是0。前基隆市府發言人游本明說，謝國樑是政治操作，目的就是為了要混淆視聽、轉移焦點。

基隆市議會今天召開臨時會，議員要求市府說明東岸商場爭議，民進黨市議員吳驊珈準備砂輪機要送給謝國樑。吳驊珈說，市府2月1日凌晨破門點交商場，陷警察於不義，她要提醒謝國樑，台灣是法治國家，要以法治程序辦事。

謝國樑答詢，到現在NET仍主張出資增建東岸商場，因此擁有商場2樓至4樓產權，照理說所有的促參案件，合約到期產權就要移轉給市府，而這件事起因在於大日開發公司OT案（營運、移轉）得標後，前市府同意增建。

謝國樑指出，因為增建後就可有較多營業面積收租金，但基本上還是OT的合約，市府的收費只能以OT方式收費，雖然實質變成ROT（增建、營運、移轉），並以ROT模式收取商場費用，但對市府來說，只有OT案的停車場和1樓商場的收入，其餘的權利金完全沒進入市庫。

謝國樑表示，雖然前市府簽訂的分潤方式，營業額超過新台幣1億元，市府可以分到50%，但絕對抽不到50%，這就是會計詐欺的手法，讓變動權利金永遠是0，本質就是「利用OT身分但加蓋成ROT建築，規避ROT的變動權利金」。

謝國樑說，市府依合約作為接管東岸商場依據，也會函請地檢署將全案調查清楚。他會堅定捍衛市府產權，市府交通處也很負責基於基隆市未來發展，成為一流城市的需求，選出適合基隆發展觀光的東岸商場營運業者（微風集團）。

游本明表示，謝國樑現在做的任何動作都是為了政治操作，目的就是為了要混淆視聽、轉移焦點，大家看得很清楚，事實這麼明確，最應該被移送檢調的就是謝國樑和微風的這個案子。（編輯：李錫璋）1130304

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