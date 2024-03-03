微風集團回饋媒體通路 基隆議員質疑基準只有7年

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）針對東岸商場合約，民進黨基隆市議員張顥瀚今天質疑，微風集團提供的媒體通路回饋，以7年為基準，因為市長謝國樑有信心連任，之後微風可不再理會市府要求。

謝國樑曾表示，東岸商場未來租給微風後，每年除固定權利金新台幣1500萬元、土地租金1155萬元，還有變動權利金2200萬元外，及等同市價的媒體通路回饋1920萬元，上述4項收入總額6775萬元。

張顥瀚表示，翻開市府和微風集團簽訂的投資契約，完全沒有1920萬元這個數字，而從微風提供的投資執行計畫書的最後一頁，註明「創新、公益及政策配合事項辦理執行計畫」，提到微風將提供台北市信義計畫區的戶外媒體廣告，以每小時120秒的時數，播放基隆市的廣告影片，為期至少7年，依照市場行情價格每月160萬元計算，7年內將回饋1億3440萬元。

張顥瀚說，以1億3440萬元除以7，就可以發現，1920萬元就冒出來了，真是神奇（Magic）。

張顥瀚表示，企業回饋基隆絕對是好事，但這樣的執行計畫，卻沒有具體載明在契約裡面，代表著微風所畫的大餅，市府若沒有要求，是沒有辦法要求履行。另外，基隆的市政廣告投放在台北市信義區，受眾規劃和媒體評估又是什麼呢。

此外，張顥瀚質疑媒體通路回饋為何以7年為基準，他表示，因為基隆市長謝國樑非常有信心一定會連任，一旦7年過去後，管他後續23年的市長是誰，微風都可以不用再理市政府的任何要求。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，投資計畫書也是契約的一部分，微風將提供市府免費的公益廣告時段，並輔導相關公益性廣告影片及行銷文案製作，在全台最精華的台北市信義計畫區，目前最大面的多媒體戶外廣告螢幕，以每小時120秒的時數，播放行銷基隆與政策宣導的公益廣告影片，為期至少7年。

王圳宏說，市府得以運用此最精華的版面行銷基隆及針對基隆海洋教育、保育及活動相關事項進行宣導與推廣，為基隆創造更大的商機。若以這版面與時數的廣告預算，目前採購的市場行情每月160萬元，計算而得1年的媒體通路回饋金額至少為1920萬元。（編輯：李錫璋）1130303