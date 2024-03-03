東岸商場合約 議員質疑申報地價調降土地租金減少

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）民進黨基隆市議員鄭文婷今天比對前後任基隆市府針對東岸商場合約表示，若申報地價調降，市府可收土地租金收入就會減少，謝國樑市府保底的每年新台幣2655萬元，可能也不保底。

基隆市政府發言人余治明今天表示，「鄭議員（鄭文婷）經常發表不實言論，市府希望回歸議會討論」。

謝國樑曾表示，東岸商場未來租給微風後，每年除固定權利金1500萬元、土地租金1155萬元，還有變動權利金2200萬元外，及等同市價的媒體通路回饋1920萬元，上述4項收入總額6775萬元。

鄭文婷表示，東岸商場土地租金不管前基隆市府或現在的謝國樑市府，都是按照每期申報地價的固定公式計算收取。

鄭文婷說，前市府民國105年與大日開發公司的土地租金，約定每年1631萬8000元，5年後申報地價調整，前市府109年與大日公司續約時，土地租金才會調降至979萬800元，但同一時間，前市府在議約時就把定額權利金拉高到4070萬9200元，總計市府保底的收入還是維持在5050萬元。

鄭文婷表示，不只是這樣，在109年的合約裡，更約定若申報地價調降則維持原土地租金，顯然可見前市府在續約當時，就是要確保市府每年保底收入維持在5050萬元，只可能增加絕不會減少。

鄭文婷說，反觀謝國樑市府與微風的契約，卻是僅約定計算方式，對於未來可能調降減少市府收入部分沒有任何約定，所以謝國樑市府保底的每年2655萬元（固定權利金1500萬元＋土地租金1155萬元），可能也不保底，因為未來當期申報地價調降的話，市府可收的租金收入就會減少。（編輯：方沛清）1130303