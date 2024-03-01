謝國樑指收回商場公共資產 NET質疑判斷標準

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市長謝國樑指市府僅針對東岸商場公共區域部分收回資產，沒有進入商家。主富服裝公司（NET）表示，NET的資產都放在商場辦公室、中控室，質疑謝國樑判斷私人、公共空間標準為何。

基隆市府接管東岸商場引起爭議，NET控告謝國樑等人涉強盜等罪嫌，謝國樑被列為他字案被告，他今天下午前往地檢署說明前表示，市府依照與大日公司的合約精神，在2月1日針對公共區域部分收回資產，完全沒有進入到商家空間，取回中控室及公共設施，也是為了保護消費者及市民的安全。

NET委任律師陳義文今天晚間指出，謝國樑對於當天行動，原本表示全面點交完成，此刻最新的說法是只點交公共設施，完全沒有進入私人空間，但NET的資產、設備、財物均置放於商場辦公室、中控室，謝國樑又以何標準，判斷不屬於私人空間而是公共設施。

陳義文說，謝國樑自稱接受法律專業教育，甚至對刑法學有專精，應明白市府與大日公司間僅有民事契約，在取得民事法院判決、法院執行處命令之前，不能合法作為對第3人NET的執行依據，才會使市府公務員刻意選在凌晨商場無人的時候到場，對NET人員主張所有權的異議視若無睹。

陳義文說，謝國樑在面臨重大爭議決策時，未憑法律依據，縱任市府團隊恣意濫權，逾越法治界線，事後面臨調查時猶未思反省己過，反而一再創造行為時不存在的說法飾詞狡辯，將適法性爭議拉高到藍綠衝突，以圖在加重社會分裂下趁亂強渡關山，掩飾違法行為，實在不可取。（編輯：張銘坤）1130301