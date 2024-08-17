微風得標東岸商場NET異議 基市府指已遭財政部駁回

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（中央社記者沈如峰基隆17日電）基隆市政府東岸商場引發產權爭議，NET（主富公司）因不滿市府對於商場促參案審議結果由微風公司得標，向財政部提出異議。市府今天表示，財政部日前已駁回NET的異議。

大日開發公司得標東岸商場後，隨即在民國105年與NET簽訂租賃契約，NET主張出資增建2樓至4樓，並強調擁有產權，但大日公司於今年初未獲得續約。

市府經評選後，今年2月1日起改由微風集團進駐，但市府和NET各執一詞，都主張擁有商場建物產權。

NET不滿市府東岸商場促參案審議結果由微風公司得標，認為市府損及NET相關權益，向財政部提出異議。

市府表示，財政部已於15日駁回NET的異議，認為這只是NET主觀見解且欠缺客觀事證，對於這項促參案市府的決議應維持。

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NET透過律師陳義文發布新聞稿回應，NET曾於今年3月刊登報紙廣告，列出NET與東岸商場得標廠商的投標金額、條件；NET投標的金額、條件都優於得標廠商，質疑市府的招標結果不符基隆市民的最佳利益。

新聞稿指出，當時市府主張NET未能得標的許多理由，但這些理由非僅完全不符事實，更是公然說謊，導致市府財政在未來30年內，恐損失約新台幣17億元。（編輯：龍柏安）1130817