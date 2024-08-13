法院駁回東岸商場假處分 基市、NET各執一詞

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）主富公司（NET）針對東岸商場，提出行政假處分遭法院裁定駁回，基隆市府表示，可見外界因東岸商場爭議發起政治動作毫無正當性；主富則指，法院的駁回是謝國樑破壞法治鐵證。

基隆市政府發布新聞稿表示，主富公司認為市府剝奪主富對東岸商場增建部分的所有權，也侵害商家經營權與員工工作權，向台灣高等行政法院提出行政假處分聲請，法院予以駁回，市府今天收到裁定。

市府指出，法院認為以目前事證，無法判斷主富公司最終於此案勝訴的可能性較高，且市府依促參法所為的決定有高度公益性，相較主富公司因假處分所得的利益，尚難認為應裁准主富公司聲請的必要，因此法院駁回此案。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府依法守護市民財產不被財團侵占，法律相關訴訟至今已3連勝，可見市府立場在法律上完全站得住腳，外界因東岸商場爭議所發起的政治動作毫無正當性。公道自在人心，市府將不畏外界壓力，繼續捍衛市民權益，相信會獲得絕大多數市民的認同。

主富公司委任律師陳義文表示，主富公司於爭議發生時，即透過法律及相關訴訟程序，包括此件暫時處分的聲請，但市府無視法院及監察院發函要求「說明現況」，直接透過強盜手段破壞、改變「現況」，進而使法院無法裁判「暫時停止現況改變」，針對已遭破壞無法回復的現況，法院僅能駁回暫時處分。

陳義文說，法院的駁回，不是市府的勝利，是謝國樑強盜破壞法治的鐵證。行政權應以依法行政為唯一原則，但謝國樑及市府不但全然無視，更以破壞「現況」，導致法院無法即時介入而為的裁判結果沾沾自喜，甚至不惜張冠李戴，把違法的事實偷渡為「勝利」，市府不僅沒有贏，且輸了全基隆市民的未來。（編輯：方沛清）1130813