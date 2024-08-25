李四川指高雄人後悔罷韓 綠嗆是後悔一開始投錯人

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）台北市副市長李四川今天為基隆市長謝國樑站台表示，很多高雄市民後悔罷免前高雄市長韓國瑜。高雄市綠營對此反嗆，高雄人是「後悔一開始投錯人」，李四川是在反輔選。

罷免謝國樑投票將在10月13日舉行，李四川今天呼籲市民出來投不同意票，並表示有很多高雄市民現在才後悔罷免韓國瑜，但世上沒有後悔的藥。

對此，民進黨高雄市黨部主委黃文益、高雄市議員邱俊憲反擊表示，高雄市民後悔的是「一開始投錯人」，李四川這樣是在幫謝國樑反輔選、高級黑。

黃文益今天透過新聞稿表示，韓國瑜的政見，無論是愛情摩天輪、賽馬場、挖石油還是F1賽車，都沒有看到具體作為；現任市長陳其邁則是在補選上任後2年拚4年，爭取到台積電為核心的半導體產業鏈落腳高雄，開啟AI時代基礎。

黃文益說，全球關注的2050淨零碳排議題，陳其邁也做好布局，透過產業淨零大聯盟，以大帶小，結合公私部門力量，符合國際對於RE100等產品與能源規範。

黃文益說，現在的高雄人走路有風，「我還以為李四川副市長活在平行時空，高雄人只有後悔當初沒有一開始就選對人。」

邱俊憲今天在臉書（Facebook）發文表示，陳其邁施政滿意度高，在各項評比、民調上，不只超越韓國瑜，更超越選舉時的藍綠支持度。

邱俊憲說，李四川在台北，「是不是太久沒有回來高雄了，為了救樑，妄自替廣大高雄市民代言後悔？」高雄人不是後悔罷免，「是後悔2018年就投錯了吧」，不然到現在可能還在賽馬場跟愛情摩天輪，「到底誰後悔？」（編輯：李淑華）1130825