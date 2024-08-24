盧秀燕許淑華王忠銘赴基隆 同聲反對罷免謝國樑

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（中央社記者沈如峰基隆24日電）台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘今天到基隆，聲援身陷罷免危機的基隆市長謝國樑，呼籲支持謝國樑的人屆時站出來，投下不同意罷免這一票。

中央選舉委員會日前宣布謝國樑罷免案成立，將在10月13日投票，引發政壇關注。

在謝國樑陪同下，盧秀燕、許淑華、王忠銘今天到基隆聖安宮參拜，並聲援謝國樑。

盧秀燕致詞時說，她看到謝國樑很委屈，因為謝國樑為守護基隆人的財產，把財產登記到基隆市政府名下，可能因此影響到少數人的利害關係，有人就要來修理市政府、罷免謝國樑。她認為，守護基隆財產是對的事，對的事要堅持、大家要支持謝國樑。

盧秀燕也說，現在罷免的門檻是25%，多數不同意罷免者若不出來投票，就會讓少數人罷免掉謝國樑，這是不公平的，呼籲基隆市民在10月13日出來投下不同意罷免這一票。

許淑華表示，謝國樑是個非常正派的人，相信一定會非常安全挺過罷樑案。

王忠銘認為，把一個政府治理好，不是1年或2年就能見到成效，民進黨卻在謝國樑執政才1年半就強行進行罷免，毫無正當性，呼籲基隆市民支持謝國樑繼續建設基隆。（編輯：李錫璋）1130824