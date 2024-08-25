李四川挺謝國樑 提罷韓很多高雄市民現在才後悔

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）罷免基隆市長謝國樑投票將在10月13日舉行，台北市副市長李四川今天呼籲市民出來投不同意票，有很多（高雄）市民現在才後悔（指韓國瑜罷免案），但世上沒有後悔的藥。

李四川上午與謝國樑和國民黨立法委員王鴻薇、林沛祥，前往基隆市信四路、義一路口，查看這處路口2層樓建物，因4月3日地震拆除後，市府在鄰近建物立面彩繪星空牆成果，及附近街道騎樓整平成效。

李四川表示，建物經拆除後，將緊鄰建物彩繪也是種「拉皮」，且騎樓整平和路平都是人民最需要的，他一直認為謝國樑在工程上是名相當認真的市長，希望把市政建設做好，但他是做工程人不懂政治，不曉得為什麼要罷免這麼好的市長，到底理由是什麼，如果是因為東岸商場，法院也證明基隆市政府勝訴，那為什麼要罷免謝國樑。

立法院長韓國瑜在擔任高雄市長時，遭罷免下台，李四川是時任高雄市副市長。李四川今天呼籲基隆鄉親讓好市長能繼續為基隆建設，10月13日拜託鄉親出來投不同意票，「不然往後會跟我以前一樣，有很多（高雄）市民到現在才在後悔（意指2020年高雄市長韓國瑜罷免案），這個世上沒有後悔的藥」。

記者詢問，今天特地跨區來基隆，是為了2026年選舉做準備嗎。李四川表示，他是做工程的人，說實在不懂政治，只是今天很高興來到基隆分享工程經驗，如果基隆市政府遇到問題，也可提供先前經驗給謝國樑，「2026太遠了，還有2年多不要想那麼多」。

謝國樑被問到是否會邀請新北市副市長劉和然前來基隆，及是否支持李四川選新北市長表示，大家都知道李四川在工程方面是專家中的專家，他真的很開心能向李四川請益，不曉得李四川未來有沒有更多服務的意願，「如果有的話，我想不只雙手，我雙腳都要舉起來（贊成）」。

謝國樑說，只要想要來幫他，且來基隆吃美食的長官及好友，他都非常歡迎，當然也包含劉和然。（編輯：張銘坤）1130825