朱立倫：各國都在拚經濟 只有台灣搞大罷免

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）國民黨主席朱立倫今天在基隆表示，各國重點都放在經濟議題，只有台灣在拚政治、搞大罷免，搞得大家沒辦法安寧。

朱立倫上午出席在國民黨基隆市黨部舉辦的「還錢於民」政策說明會前，接受媒體聯訪表示，民進黨只會搞政治，去年罷免基隆市長謝國樑，今年又要罷免國民黨立委林沛祥，基隆還有安定的一天嗎？

朱立倫表示，林沛祥當選立委後全力為基隆打拚，無論爭取預算、推動財劃法修法，或協助市長謝國樑推動建設，每天都在為基隆打拚，相信市民看得非常清楚，對於民進黨搞大罷免，絕對會被市民唾棄。

朱立倫說，對岸不斷對台造成軍事威脅，又有美國的關稅戰、貿易戰，各國現在最關心的重點都是經濟議題，只有台灣在拚政治、搞大罷免，搞得大家沒有辦法安寧，這是最大的遺憾，也是民進黨造成台灣最大的困擾。

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朱立倫表示，民進黨每天只會抹紅對手，可是不要忘了，民進黨已執政多年真的腐化了，為了利益、為了錢就可以出賣台灣當共諜，且都是在高層的身邊，這是非常恐怖、可怕，一定要徹查到底，且民進黨不要每天再把手指向對方，先看一看自己的周邊充滿了共諜，這才是台灣最大的傷害。

談到「還錢於民」政策，朱立倫指出，國民黨未來會在立法院，努力推動至少每人發放現金新台幣1萬元，不是只有國民黨想這樣做，美國、日本、新加坡、英國等國都想這樣做，一方面刺激內需、經濟，另一方面合理將部分超收稅款還給民眾，也是民眾所期待的。（編輯：李淑華）1140413