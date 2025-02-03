民團發起罷免 林沛祥尊重但反感、謝國樑指不堪其擾

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）對於公民團體發起罷免，國民黨立委林沛祥今天說，尊重但對這樣的行為感到反感和厭倦。基隆市長謝國表示，去年經歷市長罷免投票，今年又要啟動罷免（立委），市民已不堪其擾。

謝國樑上午在新春團拜後受訪表示，基隆市去年經歷市長罷免，之後他被問及此事時，都回應希望基隆市能休養生息，今年才過完年，又要啟動罷免（立委），他覺得市民已不堪其擾，也對市民不公平。

謝國樑說，他會努力做好市政，但無論在基隆或在各地，有同志需要他貢獻一點心力，或者盡力做一點事情的時候，他都義不容辭。

林沛祥表示，與其說現在是公民實行權利，倒不如說已轉變成另一種的政治鬥爭，甚至所謂的政治霸凌。他一向反對任何形式的罷免，他要重申尊重公民團體的決定，但他對這樣的行為感到反感和厭倦。基隆市去年才經歷市長罷免案，基隆的狀況若延伸到全國各地，其實民眾已對這樣的作為感到反感。

林沛祥說，玩火的人很可能會引火自焚，身為從政者，如果不能好好將工作重點放在關注民生法案、民生議題的改進，到最後的結果可能會不如人意。

記者詢問，是否能安然度過這次罷免潮，林沛祥說，他該做什麼就做什麼，該怎麼樣就怎麼樣，他身為民意代表，職責是關心民生議題，做好為民服務、為民喉舌工作，幫基隆爭取最大權益，他去年幫基隆爭取到許多預算與建設且關心市民，相信以他一步一腳印的態度和精神，一定會受到市民認可。

民進黨基隆市議員鄭文婷說，林沛祥提到立委的工作是為市民謀福利，他想請問林沛祥去年在立法院提了哪些案子有益於基隆市民。公民運動並非倉促形成，大家都看到國民黨和民眾黨立委在國會的表現，如果令人非常滿意，公民團體又怎會發動罷免行動。

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此外，基隆東岸商場原營運商大日公司的協力廠商主富公司（NET），主張獨資興建商場2樓至4樓而有產權，主富公司提出請求確認所有權訴訟，基隆地方法院1月24日判決駁回。

謝國樑表示，這證明市府是依法行政且於法有據，依合約收回東岸商場，這點市民現在已看得很清楚，甚至他覺得市民已不太想要討論這個議題，大家只想回歸平靜的生活，讓市府做好市政，民眾能安居樂業。（編輯：李錫璋）1140203