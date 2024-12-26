加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲涉收賄公益侵占遭求刑合計28年半 北檢關鍵問答一次看
首頁 / 政治
謝國樑罷免案
新聞專題
謝國樑罷免案2/206
首頁 / 政治

中選會：謝國樑罷免案 基隆選委會有9大缺失

2024/12/26 11:43（12/26 12:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市長謝國樑（前）罷免案10月13日投票，謝國樑在支持者簇擁中步入國民黨基隆市黨部。（中央社檔案照片）
基隆市長謝國樑（前）罷免案10月13日投票，謝國樑在支持者簇擁中步入國民黨基隆市黨部。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北26日電）中選會說，基隆選委會辦理基隆市長謝國樑罷免案選務過程有9大缺失，包括外流視察公文給媒體；超過半數提議人名冊列偽造，且未寄送查詢單查詢；還有以少數違例情形不受理連署人名冊收件等。

公民團體發起罷免謝國樑，歷經2階段連署並投票後遭否決。

中央選舉委員會第609次委員會議紀錄指出，基隆市選舉委員會辦理謝國樑罷免案過程涉有違失，首先是中選會至基隆市選委會慰問及視察的公文外流給媒體，被炒作成中央介入地方，影響選務機關公正形象。

第二，提議人名冊查對方面，經基隆選委會認定有偽造情事而刪除者達557人，其中有319人是多張提議人名冊基本資料及戶籍地址筆跡相同，雖有提議人簽名（筆跡不同）或蓋章，仍列偽造；或單張提議人名冊基本資料及戶籍地址筆跡與簽名筆跡不同，雖有提議人簽名，仍列偽造，占刪除人數55.29%，且未寄送查詢單查詢，違反中選會函釋規定。

第三，連署人名冊收件以少數違例情形不受理，且無視中選會現場督導人員說明，執意開具不予受理函。第四，針對連署人名冊查對期限及寄送查詢單未獲回復處理，無視中選會6月13日協調會議決議及5月23日函釋規定。

第五，違反選務機關專業標準，在連署人名冊查對階段，提出2萬5000份查詢單郵資需求，占罷免案連署人名冊人數4萬3138人的58%，引發軒然大波，影響選務機關專業形象。

第六，中選會接獲檢舉，在連署人名冊查對過程中，有主管人員公然要求工作人員違反規定寄發查詢單，無視中選會一再重申規定。第七，罷免案進行程序中，違反選務中立及行政中立立場，恣意對外發言，引發媒體猜疑選務機關中立立場。

第八，罷免案投票日前，提供錯誤罷免通過票數門檻資訊給媒體，有失選務機關專業形象。第九，罷免案投票當天，在尚未得知結果前，媒體報導引述基隆市選委會提供粗估投票率，影響選務機關中立形象。（編輯：翟思嘉）1131226

延伸閱讀
基隆市長謝國樑罷免案未通過 依法任期內不得再提謝國樑宣布競選連任基隆市長 拒絕台鐵換捷運柯文哲政治獻金案作證 謝國樑：不能透露細節基隆統籌款試算增75億元 謝國樑想蓋立體停車場
謝國樑
再談基捷 童子瑋：別以一時方便阻擋未來需求布局基隆16公尺高耶誕樹點燈 3種閃爍港畔製造浪漫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
挺過風波 謝國樑盼全台不再有任意罷免活動
27
更多編輯台推薦新聞：