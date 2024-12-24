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謝國樑宣布競選連任基隆市長 拒絕台鐵換捷運

2024/12/24 13:48（12/24 14:18 更新）
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基隆市議會議長童子瑋主張以台鐵換捷運進市區，市長謝國樑（圖）24日上午與媒體茶敘時，宣布會競選連任，他表示，他的立場從未改變，就是拒絕台鐵、捷運2選1，市府會逐步在有台鐵的基礎上，慢慢地將捷運拉進市區。中央社記者王朝鈺攝 113年12月24日
基隆市議會議長童子瑋主張以台鐵換捷運進市區，市長謝國樑（圖）24日上午與媒體茶敘時，宣布會競選連任，他表示，他的立場從未改變，就是拒絕台鐵、捷運2選1，市府會逐步在有台鐵的基礎上，慢慢地將捷運拉進市區。中央社記者王朝鈺攝 113年12月24日
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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆市議會議長童子瑋主張以台鐵換捷運進市區，市長謝國樑今天宣布會競選連任，並拒絕台鐵、捷運2選1，若要2選1，基隆會有7年、8年沒有捷運和台鐵，市民該如何利用軌道通勤。

謝國樑上午與媒體茶敘時，宣布要參選2026年基隆市長，他表示，原本不確定是否要爭取連任，總覺得或許可做1任4年的市長，在任期內每天很努力做該做的事情。

謝國樑表示，經過近1年來對政策解釋和罷免投票過程的論述，他深深覺得如果只剩2年時間，他所重視的許多招商案、建設案，及他想改變城市整體環境，恐怕無法在2年內完成。

此外，基隆捷運第2階段八堵至基隆市區，受限路廊空間，面臨台鐵、捷運2擇1，或採其他路廊，市府正展開基隆捷運第2階段可行性研究。童子瑋日前主張，如果能將台鐵換成捷運對基隆是好事，捷運通基隆，不僅讓生活體驗更升級，也能為交通長期的壅塞分散壓力，更能引入觀光、導入產業。

對此，謝國樑表示，台鐵和捷運不是給市民2選1的方案，絕對不可以有了捷運再也沒有台鐵，在他的主政下，市民不應該也不會針對捷運和台鐵2選1，而是要在有台鐵的前提下，逐步將捷運引進基隆市區。

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謝國樑說，2026年這個議題一定會是選舉過程中，他與競選對手一同討論的議題，提供選民決定。但不要忘了，若要在台鐵和捷運2選1，基隆市區可能會有7年、8年期間既無台鐵也沒有捷運，請大家想像，期間民眾該如何利用軌道運輸通勤。

謝國樑表示，從2020年至前市長林右昌任內，再到童子瑋的論述，他的立場從未改變，就是拒絕台鐵、捷運2選1，市府會逐步在有台鐵的基礎上，慢慢地將捷運拉進市區。（編輯：李錫璋）1131224

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