基捷2階段議長主張「鐵換捷」基市府無法接受

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆捷運第2階段八堵至基隆市區，受限路廊空間，面臨台鐵、捷運2擇1，或採其他路廊，基隆市議會議長童子瑋主張，如果能將台鐵換成捷運對基隆是好事。市府表示，無法接受。

基隆捷運第1階段南港至八堵，若一切順利，預計明年6月上網招標、2033年完工，至於第2階段，基隆市政府交通處捷運工程科長張資瑋今天表示，市府1月31日發文向交通部爭取可行性研究經費，交通部3月27日回函同意補助新台幣1950萬元。

張資瑋指出，交通部要求市府同步規劃全市整體路網，並優先納入基隆捷運第2階段可行性研究，市府8月30日完成採購作業，委託顧問公司評估，預計明年上半年提出整體路網草案。

童子瑋在臉書（Facebook）發文表示，以現在交通規劃角度，他認為八堵到基隆，如果能夠將台鐵換成捷運，對基隆絕對是件好事。捷運通基隆，不僅讓生活體驗更升級，也能為交通長期的壅塞分散壓力，更能引入觀光、導入產業。

童子瑋說，過去基隆捷運的整體規劃，是直接從南港延伸到基隆，但因為許多政治因素，讓很多市民不理解這個城市規劃的優點，才一路堅持台鐵不得退出，造成基隆捷運需要分成2階段評估與施作。

童子瑋表示，這樣的結果，就是未來捷運的八堵至基隆段，必須由中央與基隆來承接，不像南港到八堵，是由中央、台北市、新北市與基隆市共同承擔，不僅在時間上更加遙遙無期，基隆還必須負擔更重的支出來建造捷運，既然未來都要爭取，為何不現在就一步到位。

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童子瑋說，八堵到基隆的第2階段，應該要立刻啟動，別讓一條捷運永遠停在可行性評估，停在「台鐵不退」和「捷運不來」鬼打牆般的無限迴圈裡，大家要勇敢地走出去，讓交通部和市府聽見人民的需要。

基隆市政府發言人呂謦煒指出，八堵至基隆市區段若「廢鐵換捷」，恐產生通勤時間拉長與交通黑暗期等問題，嚴重衝擊通勤族權益，市府無法接受，因此傾向保留台鐵，讓基隆捷運改經安樂區進市區，更符合市民需求。（編輯：林恕暉）1131218