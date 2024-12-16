基隆籌組SBL籃球隊經費惹議 議長：錢要花在刀口上

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（中央社記者沈如峰基隆16日電）基隆市政府規劃以教育基金成立SBL在地籃球隊，明年起每年編列3000萬執行，首年預算剛獲市議會通過，但之後預算擬改其他局處編列，引爭議。議長童子瑋今天認為，市府政策無規劃，教育基金每一分錢也都應該花在刀口上。

市府發言人呂謦煒回應，設立SBL籃球隊的預算，是日前在童子瑋主持議會下，做出附帶決議後經議會全體無異議通過，市府將遵循議會決議辦理。未來的預算是基於尊重市民團體的建議，才考慮編在其他局處，無論如何都是為了幫助基隆籃球人才的銜接與整體產業發展。

基隆市政府規劃以教育基金成立SBL在地籃球隊，明年起每年編列3000萬、執行3年，雖首年的預算日前獲市議會通過，但外界擔憂其他教育資源分配恐遭排擠。

市長謝國樑14日與罷樑團體座談時曾對此回應並承諾，明年度不會編在教育基金，而將以產業的經費為考量。

「基隆的產業和教育，禁不起市長反覆的折騰！」童子瑋今天在臉書（Facebook）粉絲專頁指出，用3000萬教育基金成立籃球隊這件事情，從一開始就充滿爭議。當初謝國樑在議會裡，無視眾多議員激烈反對，堅稱教育基金足夠，強行以人數優勢碾壓通過議案；但就在與市民團體的座談中，謝國樑突然改口，承諾明年改用市府產業發展處的經費。這不正說明，市府的政策根本毫無規劃，甚至連謝國樑自己都明白此舉不合理。

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童子瑋表示，市府一再推翻自己的決定，誤導說是全議會無異議認同，這樣草率決策、不負責任的態度，真的讓人對市府治理信心打大折扣。他必須再一次強調，教育基金的每一分錢都應該花在刀口上。

他認為，優先改善校園設施與基層教育環境，讓基隆的孩子能擁有更好的學習與運動資源，而不是被拿來填補政策錯誤的漏洞。市府如果真心推動籃球隊，應該尋求企業合作，以公私協力的方式建立，而非拿教育基金來硬撐體面。市府這次的操作與對預算的認知，已完全超出合理決策的範圍。（編輯：張銘坤）1131216