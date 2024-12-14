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謝國樑與罷樑團體論市政 盼建立溝通管道

2024/12/14 22:34
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（中央社記者沈如峰基隆14日電）基隆市長謝國樑罷免案10月未通過，謝國樑今晚依照約定，與罷樑團體對談，盼建立溝通管道。罷免案領銜人戴璟安會中提出多項市民對市政疑慮，由市府主管分別回應，過程平和。

這場對談在罷樑團體方面，僅戴璟安一人代表出席；市府方面，由謝國樑率領市府局處首長回應。

戴璟安說，過去在罷免過程中，有許多市民對市政提出不少疑問，現在市民較關心的民生議題就是基隆市公車常拋錨要如何解決？市府要用教育基金分3年共斥資新台幣9000萬元，成立超級籃球聯賽（SBL）的半職業籃球隊，是否會影響學生教育？颱風救災未來如何防範？都希望市府說明清楚。

市府回應，老舊公車常拋錨問題，除已積極推動汰舊換新的電動大客車規劃案，並對現有公車加強保養，尤其是煞車系統。此外，面對近年極端氣候，將強化山坡地安全管理，落實山坡地違規使用及查報取締工作。

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市府指出，由於基隆債務餘額逐年降低，今年更降至54億餘元，可大幅改善硬體室內設施，加上近期國際賽來自基隆的選手屢獲佳績，市府積極重視場館布建，並將延伸到籃球運動，新設SBL籃球隊有利於基隆學子從國中籃球甲級聯賽（JHBL）及高中籃球聯賽（HBL）的銜接。

謝國樑受訪時說，感謝市民團體提出很多市政建議，其中有些市府已注意到，但有些是市府沒有理解，影響市民的權益，但都可馬上改善，好的建議市府都樂意接收。期待藉由這種雙向溝通、廣納意見，提升基隆市民的生活品質。（編輯：郭諭儒）1131214

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