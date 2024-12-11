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放下工作返台照料癱瘓癌母 陳逸凡獲基市頒孝行楷模

2024/12/11 13:59（12/11 14:26 更新）
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基隆市政府11日上午在市府貴賓室舉辦孝行楷模表揚典禮，由市長謝國樑（右5）頒獎肯定，並與得獎人合影。中央社記者王朝鈺攝 113年12月11日
基隆市政府11日上午在市府貴賓室舉辦孝行楷模表揚典禮，由市長謝國樑（右5）頒獎肯定，並與得獎人合影。中央社記者王朝鈺攝 113年12月11日
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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）因母親罹患肺腺癌癱瘓臥床，陳逸凡放下工作，返台照料母親生活起居2年，直到母親離世。陳逸凡今天獲基隆市府頒發孝行楷模，他期盼「善的循環」延續下去，讓社會變得更好。

基隆市政府上午在市府貴賓室舉辦孝行楷模表揚典禮，由市長謝國樑頒獎表揚9名孝行楷模，其中，陳逸凡的母親在62歲時罹患肺腺癌，腫瘤壓迫脊椎，造成下半身癱瘓臥床後，陳逸凡毅然決然放下工作，返台照顧母親2年，直到母親前陣子離世。

期間包含餵食、擦身、拍背、煮營養餐點、更換看護墊及清洗導尿管等，陳逸凡都親力親為，陳逸凡面對自身困難，他仍感念政府及民間的援助，並以愛心捐款回饋社會。

陳逸凡接受媒體聯訪表示，母親患病期間，經濟大多仰賴大哥資助，也感謝慈濟的幫助，並在精神上給予支持，他期盼社會能有愛，也希望能將「善的循環」延續下去，讓社會變得更好。

記者詢問，是否有想對母親說的話，陳逸凡說，母親離世前已有對母親說了。

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謝國樑受訪表示，他要對獲獎的孝行楷模致上敬意，用行動詮釋孝行的精神，將這份價值具體展現在生活中，值得大家學習，也是市府推動有愛城市的最佳典範。

謝國樑說，父親謝修平已離世近1年，他很懷念父親，今天頒獎給孝行楷模，讓他內心有所感觸，父親在他年幼時就教導他要孝順阿嬤，學習孝道的珍貴和重要性，這也是台灣社會其中一項最重要的價值。（編輯：李錫璋）1131211

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