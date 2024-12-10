基隆青年電動機車補助新方案更多元 元旦起申請

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（中央社記者沈如峰基隆10日電）基隆市今天公布公益青年電動機車補助新方案，明年元旦起受理申請須提供汰舊燃油機車，若選擇方案中指定車款全額補助車體，最低可零月資；選其他車款最高補助新台幣6萬元。

基隆市長謝國樑上任後，推出公益青年電動機車補助相關方案，但先前因取消公益及汰舊2條件，一度造成申請爆量、民眾大排長龍亂象。市府之後了解民眾需求，滾動式調整。

基隆市環境保護局今天表示，為推動淨零碳排及有效控管機車數量，明年起受理申請的新方案，必須提供1輛汰舊燃油車，車籍不限本人，只要親友填具委託書都可，申請資格為20至45歲基隆籍市民（69至94年次）且在民國110年12月31日前設籍；老舊燃油機車車籍需於110年12月31日前設籍基隆，且連續在籍。另公益服務方面不強制，但鼓勵。

環保局指出，新方案分「專案車款」及「新購車款」2項。「專案車款」除原本光陽、中華之外，新增泓創綠能Zau及三陽Sym業者，共有4家業者6款車型供民眾選擇，環保局將全額補助車體；月資費部分，各廠牌都有零月資或其他方案可供選擇。

若民眾想選擇其他的普通重型第1、2級或普通輕型第1級機種的車款，可利用新方案中的「新購車款」，最高有6萬元的購車補助金，但不補助月資費。

環保局表示，明年的新方案每個月1日起，提供1000個名額供民眾申請，超過名額抽籤決定。若確定取得資格後，可就近到戶籍地的「電動機車友善車行」送件。（編輯：方沛清）1131210