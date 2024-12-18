從廟口優化基隆騎樓 謝國樑：保留1.5公尺通道

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市廟口仁三路騎樓整平工程，原定22日完工，市長謝國樑今天說，提前於20日下午4時完工交給攤商，明年起，全面推動騎樓保留1.5公尺通道，優化騎樓環境就從廟口開始。

謝國樑上午前往仁三路視察騎樓整平施工進度，攤商從10日起配合施工休市，謝國樑在騎樓貼上綠色導引貼紙，區隔人行通道和攤商區，他表示，基隆市騎樓從明年1月1日起，從店面向外延伸要保留1.5公尺通道，一開始或許大家不習慣，市府會密集宣導和溝通。

謝國樑表示，他上任時騎樓通道是保留1.3公尺，明年1月1日起，全市全面推動騎樓保留1.5公尺人行通道，基隆市大街小巷目前常擺放盆栽、器具或停放機車，市府會陸續改變，優化基隆市騎樓環境就從廟口開始。

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工務處長陳耀川表示，整平工程計畫涵蓋仁三路、仁二路、愛二路、愛三路、愛四路、仁四路及仁五路等區域，並將根據與商家的溝通進展，優先安排其他路段施工。未來也會逐步推動市中心區及田寮河周邊地區的騎樓與步道整平工作，為市民打造更有品質的步行環境。

都市發展處長謝孝昆指出，此次工程的成功感謝廟口商家的支持與合作，尤其是商家同意針對騎樓高度整平，而非僅對路面簡單修整，這次廟口騎樓整平工程，也將成為日後推動其他區域類似工程的典範。（編輯：林恕暉）1131218