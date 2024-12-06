基隆廟口騎樓整平施工 仁三路攤商休市13天

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市政府將在10日至22日施作廟口夜市（仁三路段）騎樓整平工程，在13天工程期間，仁三路飲食攤販區將配合休市以利施工，而緊鄰的愛四路夜市則不受影響，照常營業。

基隆市政府工務處今天發布新聞稿表示，市府為提升市中心區人行環境，積極爭取中央補助「基隆市廟口周邊等騎樓整平計畫」，已獲得總工程經費共新台幣2454萬元，並在今年10月6日發包。

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工務處指出，市府3日召開地方說明會，經與里辦公處及仁三路飲食攤販代表研商後，將從10日至22日共計13天執行廟口夜市仁三路（愛三路至愛四路區間）雙邊騎樓整平工程，仁三路飲食攤販區也配合休市以利施工。

基隆市工務處長陳耀川表示，感謝仁三路沿線周邊店家、攤商及居民全力支持，施工期間造成噪音、粉塵等影響，還請市民體諒，施工團隊會如期如質完工，讓廟口夜市（仁三路段）展現全新的人行友善風貌。（編輯：戴光育）1131206