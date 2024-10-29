基隆東信路電纜地下化 謝國樑勘查盼加速推動

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市政府推動東信路、東明路電纜地下化，估計工程費用超過新台幣500萬元，基隆市長謝國樑今天前往東信路勘查，盼積極擬定推動方式，務求早日完工。

基隆市府工務處表示，自民國89年起，東信路與東明路已逐步進行電纜地下化，但目前東明路尚有37個電桿（約568公尺）、東信路尚有30個電桿（約500公尺）尚未完成。

謝國樑今天在基隆市府工務處長陳耀川陪同下，與台電基隆區營業處處長陳据湖一同前往東信路及東明路現場勘查電纜地下化計畫。謝國樑說，電纜地下化是基隆邁向現代化的重要一環，將有效提升城市景觀與公共安全，並增進民眾生活品質。

謝國樑聽取台電公司說明後，請台電加速處理電纜地下化過程中遇到的技術挑戰，並要求變電箱的位置需顧及當地居民的意見，期望達到工程實務與民眾需求的平衡。

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陳耀川指出，預估工程費用超過500萬元，市府相關配合款會在明年追加預算編列，市府也會全力配合台電，加速核發工程所需的路權證明。

陳据湖表示，台電預計將採半半施工方式（一半路面施工、一半開放通行），不會全面開挖，而是分階段施工，降低對用路人的衝擊，只要「民情面」解決，技術面台電都會克服，能做到哪裡就做到哪裡，不管是下地或者是局部調整，都希望能早日推動。（編輯：戴光育）1131029