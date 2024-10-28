颱風康芮逼近 基隆市上午清溝8530公斤污泥

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）颱風康芮逼近台灣，基隆市政府嚴陣以待，環保局上午調派清潔隊共47人6車次，針對愛二路等路段加強清理水溝，共清出8530公斤污泥等雜物，下午持續清理易淹水路段水溝。

颱風山陀兒3日襲台，大雨狂炸基隆市造成多處道路嚴重淹水，路面頓時成了河道，有網友在臉書社團上傳水溝蓋長滿雜草照片，批評市府平常沒清理水溝，使得水排不出去而淹水，市府當時回應，研判為大雨水溝排水不及，雨勢稍歇後積水都快速消退，並非水溝不通造成。

中央氣象署今天表示，颱風康芮移速加快、路徑南修，不排除直接登陸台灣，最快明天下午至晚間發布海警、30日上午發布陸警，31日至11月1日是颱風影響最劇烈時間。

基隆市政府環保局長馬仲豪指出，今天上午調派清潔隊共47人6車次，針對愛二路、八堵路、信二路（市府側門）、安樂路二段隧道口、基金一路加強清理水溝，共清出8530公斤污泥等雜物，其中以愛二路的4480公斤最多。

馬仲豪表示，下午並安排清潔隊員前往麥金路易淹水路段、深澳坑路尾段、六合街、西定路易淹水路段持續清理水溝，近日也會針對各區加強清溝巡檢，以避免水溝阻塞確保暢通。

基隆市長謝國樑今天出席座談會受訪表示，市府近日已針對下水道積極清淤，將在明天上午的市政會議，充分討論相關防颱規劃，另外，對於颱風山陀兒致災地區及土石流潛勢區域，市府也會密切觀察，並關懷先前的受災戶，希望市民能提前做好防颱準備。（編輯：方沛清）1131028