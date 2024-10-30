基隆公益青年電動機車專案 汰舊將列必要條件

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市政府推出公益青年電動機車專案，已有1萬5266人申請，目前暫停受理。基市府表示，未來的方案將恢復「汰舊燃油機車」列為必要條件，預計明年1月開放民眾申請。

基隆市長謝國樑今天在議會施政報告指出，公益青年電動機車專案截至9月底為止，共有1萬5266人申請，每輛電動機車可獲得補助總額上限為新台幣4萬元到5萬2800元不等，其中包含市府補助3萬3000元、經濟部補助7000元；若民眾有淘汰舊燃油機車，還有環境部補助2800元，市府額外補助1萬元。

謝國樑表示，為回應市議會的建議，未來的申請方案將恢復「汰舊燃油機車」列為必要條件，申請人在提出申請時，須提供老舊燃油機車汰舊，才能獲得電動機車相關補助，以有效控管基隆機車總量，後續也會持續推動2.0方案及3.0方案。

基隆市政府環保局長馬仲豪告訴中央社記者，新方案現正研擬中，預計明年1月開放民眾申請。

此外，謝國樑指出，市府已盤點出138處地點可供設置電動機車充換電站，將提供業者評估申請設置。截至9月底為止，參與專案的廠商光捷公司在基隆市共有53站充換電站營運中，華菱公司有3站。（編輯：戴光育）1131030