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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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謝國樑：基隆颱風停班與北北桃同步 晚間8時判斷

2024/10/30 11:47（10/30 13:26 更新）
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颱風康芮逼近台灣，基隆市何時宣布是否上班上課，市長謝國樑（圖）30日上午在議會開議前受訪表示，基北北桃原則上會在晚間8時判斷，若颱風路徑或風雨在放假邊緣，會進一步參考氣象署提供的數據。中央社記者王朝鈺攝 113年10月30日
颱風康芮逼近台灣，基隆市何時宣布是否上班上課，市長謝國樑（圖）30日上午在議會開議前受訪表示，基北北桃原則上會在晚間8時判斷，若颱風路徑或風雨在放假邊緣，會進一步參考氣象署提供的數據。中央社記者王朝鈺攝 113年10月30日
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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）颱風康芮逼近台灣，基隆市何時宣布是否上班上課，市長謝國樑今天說，基北北桃原則上會在晚間8時判斷，若颱風路徑或風雨在放假邊緣，會進一步參考數據。

氣象署長程家平表示，今年試辦沿海鄉鎮風力預報，作業時間更長、資訊更細，所以考慮除了晚間7時的預報，9時會再提供一次，縣市政府可以稍微等一等，有更完整資訊再做相關決策。

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謝國樑上午在議會開議前受訪說，很感謝中央給地方政府多一些資料參考，基北北桃原則上會在晚間8時，針對既有的颱風相關資訊，若能順利判斷會先判斷，假如颱風路徑或風雨在放假邊緣，市府會進一步參考氣象署提供的數據。

謝國樑表示，也就是說，假如可以在晚間8時決策的話，市府會考慮在晚間8時決策，若需要多一些時間，會參考中央提供更多的數據。颱風康芮帶來的風雨感覺都不弱，市府會針對既有的氣象數據，希望能在晚間8時先判斷，假如有需要延後，在考慮延後（宣布）。（編輯：林恕暉）1131030

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