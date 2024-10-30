基市災害準備金將用罄 謝國樑：調整2億拿來救災

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市今年災害準備金2億4100萬元即將用罄，市長謝國樑今天說，市府以移緩濟急方式，已調整超過新台幣2億元可以拿來救災使用，並向中央提出短中長期共6億元的復建經費。

謝國樑上午在議會定期會施政報告表示，市府以移緩濟急方式，將今年既有預算調整至有迫切需要項目使用，目前已調整超過新台幣2億元，可以拿來作為救災使用，並在明年度預算編列超過4億元災害準備金。

謝國樑說，市府已向中央提出短期、中期和長期6億元復建經費，感謝行政院長卓榮泰日前到基隆勘災時，應允協助基隆市，以新豐街邊坡坍塌為例，包括邊坡整修、土方清運等工程，可能就要花到上億元經費，救災費用相當高昂，希望中央和地方合作，把救災工作做得更好。

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謝國樑表示，因9月底連續豪雨及颱風山陀兒造成基隆市多處邊坡土石崩落，各項災害救助、搶災搶險及復建工程經費龐大，導致今年災害準備金即將用罄。

謝國樑表示，今年災害準備金編列2億4100萬元，截至9月底止，開口契約支用數為5158萬元，天然災害復建經費支用數1億8746萬元，火災救助及其他項目支用數為115萬元，共計動支2億4019萬元，其他項目尚可動支數81萬元。（編輯：李錫璋）1131030