基隆「舒淇橋」暫不拆 油漆加強照明再現風華

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）有「舒淇橋」稱號的基隆市中山人行陸橋，因陸橋老舊，前市府有意拆除，多次召開說明會後，由於仍有通行需求，市府決定暫不拆除，並油漆、加強照明等修繕，延長陸橋使用壽命。

基隆市中山橋民國65年間竣工，是全台少見跨越鐵路的曲橋，一旁的中山人行陸橋全長約130公尺，橫跨中山一路與孝四路，富涵基隆「雨都」特色雨遮，遠遠望去，彷彿藍色長龍盤踞在鐵道上方。

中山人行陸橋因演員舒淇在電影「千禧曼波」瀟灑走在長廊、不時回眸的經典畫面而有「舒淇橋」稱號，也吸引包含韓國電影「北風」等電視、廣告與MV取景，更是攝影愛好者、網紅熱門拍照景點。

隨著基隆火車站新站啟用，並打通忠一路通往中山一路，前市府考量中山人行陸橋老舊，加上希望能騰出基隆捷運路廊，原本有意拆除，經多次召開說明會，由於仍有通行需求，且基隆捷運第2階段路線仍未定，市府決定暫時保留並修繕，待基隆捷運第2階段規劃時一併考量。

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基隆市政府工務處長陳耀川今天表示，這座陸橋不僅是中山區通往市區重要通道，也是許多市民兒時回憶，更吸引不少遊客駐足拍照打卡。

陳耀川說，市府提出市區建築物立面景觀改善計畫，中山人行陸橋已有40餘年歷史，外觀已老舊破損，這次施工包括改善地面鋪面、欄杆修繕和鐵絲網更新並加強照明，並針對陸橋外觀以原色上漆，現正在收尾階段，完工陸橋將更明亮，帶給市民更好通行環境。（編輯：方沛清）1131223