和平新生天橋將拆除 回憶台北消失的人行陸橋【圖輯】

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（中央社網站）台北市新生南路和平東路口的天橋存廢引發關注，台北市政府以橋齡已達年限為由預告拆除，部分居民反彈，希望保留珍貴的城市記憶。天橋／陸橋曾是重要的行人通道，隨著時代演進，使用習慣改變，很多天橋因為利用率降低而陸續拆除。你可記得台北市曾有哪些重要的天橋？橋上承載哪些回憶？跟著中央社圖輯來一趟回憶巡禮。

台北車站大亞百貨前陸橋

位於台北車站對面的亞洲廣場大樓（大亞百貨）曾是台北第一高樓，前方忠孝西路人行陸橋連結百貨與台北車站之間，台北捷運地下街開通前，這座天橋是許多旅客前往搭乘客運或火車的必經之地，陪伴許多市民度過捷運興建的交通黑暗期，2001年這座陸橋因台北車站景觀美化及工程因素而拆除。

2000年大亞百貨前人行陸橋熙來攘往，照片中可見天橋與百貨大樓的連通道。（中央社檔案照片）

忠孝西路人行陸橋連接大亞百貨與台北車站，圖為台北車站西側廣場處。（中央社檔案照片）

台北車站前總是車水馬龍，早期行人只能以天橋跨越馬路，圖為1989年萬安12號演習時，忠孝西路與重慶南路往東視角，遠方的天橋就是連結大亞百貨人行陸橋，當時百貨尚未完工。（中央社檔案照片）

中華商場天橋

1961年中華商場落成啟用，是當時台北最大的公有綜合商場，家電、服飾、美食等一應俱全，各種新潮有趣的商品都能在這找到，是許多老台北人的共同記憶。連結商場各棟間的天橋更是台北城空前絕後的「天空之路」，假日總擠滿攤販和人潮，熱鬧非凡。

1980年代後，隨著台北市商業重心東移，中華商場繁華不再，於1992年拆除走入歷史。近年台劇「天橋上的魔術師」精美還原商場榮景，也勾起不少人的青春回憶。

1969年中華金龍少棒隊遊行車隊行經西門町中華商場附近，行人天橋上擠滿民眾歡呼迎接。（中央社檔案照片）

中華商場當時為人潮匯聚地，圖為1970年中華路一段與武昌街口的人行陸橋。（中央社檔案照片）

台劇「天橋上的魔術師」還原80年代中華商場的片場，導演楊雅喆（中）在天橋場景拍照留念。（中央社檔案照片）

「天橋上的魔術師」劇組細膩還原商家招牌與建築物牆面瓷磚。（中央社檔案照片）

忠孝東路、松山路箱型天橋

1980年代，松山路與忠孝東路口推動新型陸橋，長圓形設計可遮風避雨，獨特造型讓人耳目一新。後來因為包覆式設計可能成為治安死角，在附近居民要求下，市府把天橋的頂篷拆除，變回熟悉的傳統天橋。電影「向左走向右走」金城武與梁詠琪在天橋上交錯而過的經典畫面也是在此取景。後來為推動松山路景觀美化工程，加上陸橋使用率不高，於2014年10月17日拆除。

北市松山路與忠孝東路口的箱型陸橋可遮風避雨，後來因治安疑慮拆除頂篷。（中央社檔案照片）

松山路與忠孝東路口天橋曾是電影「向左走向右走」取景地。（中央社）

松山路永吉路天橋

天橋曾經是候選人兵家必爭之地，每到選舉，就會像松山路永吉路口天橋一樣層層疊疊插滿競選旗幟。這座天橋也已於2013年拆除。（中央社檔案照片）

世貿天橋

位於信義、基隆路口的世貿天橋因位處交通要道，常有攝影愛好者在橋上取景拍下繁忙車流，台北101興建完成後，每逢跨年夜橋上更是一位難求，排滿拍攝煙火的相機和腳架。雖然被譽為絕佳攝影點，但因天橋對長者、身障人士不便，且樓梯、橋柱減少通行寬度，更容易產生視線死角，市府在2022年拆除。

世貿天橋位於信義、基隆路口，位處交通要道。（中央社檔案照片）

除了通行，天橋還有很多「附加價值」，例如1998年台北市政府在基隆路與信義路天橋上舉辦攝影展，路過市民欣賞作品。（中央社檔案照片）

世貿天橋是絕佳攝影點，許多民眾會在橋上取景拍繁忙車流及台北101。（中央社檔案照片）

世貿人行天橋退役前，路過民眾在橋下拍照留念。（中央社檔案照片）

新生和平天橋

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新生和平天橋位於大安森林公園旁，已有逾40年歷史，楊德昌的「一一」以及李安的「飲食男女」等經典電影都曾在此取景。北市府日前公告因橋齡達使用年限將進行拆除，民眾連署希望能暫緩拆除，保存市民的共同回憶。

2015年台北市龍安里里長就曾以使用率低為由，向台北市政府建議拆除，新工處也隨後辦理試封閉，但後續引發周邊學校反彈及網友連署反對而作罷。（編輯：曹亞沿、林傑立）1131104

1994年選舉期間新生和平陸橋成為廣告牆，掛滿候選人旗幟。（中央社檔案照片）

近年新生和平陸橋使用率降低，民眾大部分選擇走斑馬線過馬路。（中央社檔案照片）

2015年和平新生陸橋因使用率不佳暫時封閉，有民眾在封橋用的木板上留言表達心聲。（中央社檔案照片）

新生和平天橋上掛有反對拆除的標語，民眾駐足拍攝。中央社記者謝佳璋攝 113年11月4日